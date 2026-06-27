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Očito nam trebaju veće kazne i ograničenja za vožnju romobila

Piše Bojana Mrvoš,
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Očito nam trebaju veće kazne i ograničenja za vožnju romobila
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Očito je granica od 14 godina preniska, neka onda bude 18, kao i za automobil. Očito su kazne za roditelje djece na romobilima preniske, neka budu veće. Što god je potrebno

Preminuo je 15-godišnjak iz okolice Metkovića koji je u utorak pao s romobila, doznaju neslužbeno 24sata, liječnici ga nisu uspjeli spasiti, ozljede su bile preteške. U 2024. u nesrećama na osobnim prijevoznim sredstvima, u koje spadaju i sve popularniji električni romobili, sudjelovalo je više od 400 ljudi, gotovo pola njih bili su maloljetnici. Oni su skrivili svaku treću takvu nesreću, kažu podaci MUP-a. Koliko je nesreća, koliko mrtvih i koliko ozlijeđenih još potrebno da dođe do promjena, rigoroznijih kazni, zabrana? Koliko je edukacije potrebno da dođe i do glava roditelja kako se ljubav djece i mir u kući ne kupuju darovima kojima djeca nisu dorasla i koji za djecu mogu biti opasni?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

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