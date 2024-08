Od Better Call Saula do Boljeg života, od medija do umjetne inteligencije, od Miach do Fedde

Kako se mijenja format newsa i što nas očekuje u bliskoj budućnosti, je li bolji život produkcije u regiji, u čemu novinari griješe, čitanje misli i još mnogo toga očekuje nas na ovogodišnjem Weekendu.17. Godinu dana prije punoljetnosti Weekend.17 odlučio je počastiti vjernu publiku s čak 4 festivala u jednom – Weekend Media Festival, HR.Weekend, AI Weekend i Finance Weekend. Na 17. izdanju najvećeg regionalnog festivala više od 200 panelista će na 9 pozornica, pod pokroviteljstvom Adris Grupe, otkriti sve tajne medija, HR-a, AI-a, komunikacija, marketinga i biznisa.

Svi ljubitelji serije Better Call Saul doći će na svoje, jer na pozornicu Weekenda nam stiže Thomas Golubić, naše gore list koji je svojim istančanim glazbenim ukusom pokorio filmsku industriju, birao je glazbu za brojne serije i filmove, a otkrit će nam kako glazba doprinosi pripovijedanju na velikom ekranu. Kad smo kod serija, za sve one koji su odrasli na kultnoj seriji Bolji život, a i za sve one mlađe koji su čuli za taj fenomen, slavni glumac, redatelj i producent Dragan Bjelogrlić objasnit će sve veći interes inozemnih streaming platformi za naše filmove i kako se to odražava na regionalnu filmsku i TV industriju. Oni koji od filmske industrije više vole dobri stari miris papira doći će na svoje na predavanju Thomasa Eriksona, psihologa i autora bestsellera “Okruženi idiotima”, koji će razjasniti nedoumice oko komunikacije te savjetima pomoći da kvalitetnije komunicirate kako u poslovnoj, tako i u privatnoj sredini. Ovogodišnji Weekend u znaku je sreće i mindfullnessa, pa će se Eriksonu pridružiti i kolege psiholozi, koji i profesionalno znaju kako dohvatiti sreću i mir u 21. stoljeću, Micael Dahlen i Ali Fenwick.

Da novinari nisu bez mane te da i oni griješe iz prve će nam ruke otkriti Sabina Tandara Knezović s Nove TV, Srećko Matić iz Deutsche Wellea i Tomislav Klauški iz 24 sata na panelu „Gdje novinari griješe“. A da se neki novinari, kako bi lakše prebrodili turobnu svakodnevicu radije okreću satiri kao formi, Zoran Kesić, autor emisije 24 minute, na panelu „Deset godina u 24 minute“ otkrit će otkud crpi inspiraciju za deset godina zbijanja šala o vrlo ozbiljnim društvenim temama.

Koja je granica između razvoja tehnologije i etike, zaštite privatnosti i mitova o kontroli misli otkrit će Dr. Tarek Samad, poznat kao „Dr. Mozak“. Dr. Samad će objasniti što je BCI tehnologija koja omogućuje obradu moždanih signala kako bi se upravljalo uređajima isključivo putem misli. Na Weekend pozornicu će se popeti i Dora Strezova Nikolova, direktorica Coca-Cola HBC Adria, koja će otkriti kako rušenje barijera između marketingaša i prodaje, dva često neusuglašena tabora, može otključati puni potencijal uspješnog poslovanja.

Prvi put AI Weekend

Nakon prošlogodišnjeg zagrijavanja s temama o umjetnoj inteligenciji, ove godine prvi put se održava i AI Weekend, koji će okupiti stručnjake iz Googlea, Mete, OpenAI-ja, TikToka i drugih tehnoloških giganta.

U Rovinj tako stiže Evanna Hu, stručnjakinja za kibernetičku sigurnost i izvršna direktorica tvrtke Omelas, koja koristi umjetnu inteligenciju za analizu digitalnog utjecaja. Na svom predavanju govorit će o tome kako se tvrtke i vlade suočavaju s novim izazovima u području cyber sigurnost s obzirom da su AI alati sada postali dostupni gotovo svima. Svoje bogato iskustvo s rovinjskom publikom podijelit će i Damir Sabol, suosnivač i bivši izvršni direktor Photomatha koji trenutno radi kao direktor i softverski inženjer u Googleu. Na pozornicu stižu i Rodger Werkhoven, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka na području umjetne inteligencije

i nezavisni kreativni direktor u OpenAI-u, Mark Van Ryswyk, bivši direktor proizvoda u Tinderu, te Łukasz Gabler, menadžer za javnu politiku i odnose s vladom za Srednju i Istočnu Europu u TikToku.

Vraća se HR.Weekend

Drugi put na Weekendu imat ćemo priliku slušati svjetske i domaće stručnjake iz područja ljudskih potencijala , s kojima ćemo zaviriti u tajne dobrog poslovanja i dobrih međuljudskih odnosa. Tako nam stiže proslavljeni klinički psiholog s Harvarda Marc Schulz, koautor knjige „Dobar život”, temeljene na najvećem znanstvenom istraživanju sreće.

Ivica Vrančić, renomirani stručnjak za leadership, timski rad i people management, dolazi u Rovinj kako bi otkrio tajne uspješnog načina vođenja ljudi, za koje je nedvojbeno važna upravo – emocionalna inteligencija. Milena Dolenc, potpredsjednica za ljudske potencijale u gaming kompaniji Outfit7, reći će nešto više o korporativnom identitetu, dok će Ndidi Massay, potpredsjednica CBS Sportsa pričati o pravednijem i inkluzivnijem radnom okruženju.

Vladari regionalne CFO scene na Finance Weekendu

Na ovogodišnjem Weekendu.17 nitko neće biti zakinut, pa ni oni koji za računanje postotaka ne trebaju kalkulator. Finance Weekend, u suradnji s tvrtkom Farseer, održat će se 21. rujna u sklopu Weekenda, a moći ćete iz prve ruke čuti iskustva vodećih CFO-a regionalnih tvrtki. Koja je budućnost financija, što donosi digitalna transformacija, kako globalizacija redefinira poslovanje i ostala ključna pitanja čekaju vas u Rovinju, a na njih će odgovoriti stručnjaci kao što su Matija Kovačević, glavni financijski direktor HT-a; Ivana Krajinović, partnerica u Odjelu revizije i voditeljica odjela financijsko-računovodstvenog savjetovanja i izvještavanja o održivosti u EY-u; Zoran Stanković, glavni financijski direktor Atlantic Grupe; Nataša Vuca, direktorica odjela planiranja i kontrolinga u Max Betu te Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke.

Šećer uvijek dolazi na kraju

Nakon networkinga i korisnih predavanja, očekuje vas minglanje i duge večeri ispunjene vrhunskom glazbom i nezaboravnim iskustvima. Ove godine na „Out of home partyju“ publiku će zapaliti Miach, koja se vrtoglavo penje po ljestvicama slušanosti. Uz to, proslava će biti još veća jer CineStar Channels obilježava svoj 15. rođendan i dovodi planetarno popularnog DJ-a Fedde Le Granda, koji će svojim nastupom prodrmati temelje stare Tvornice duhana Rovinj.

Weekend Media Festival uvijek prati aktualne trendove i ključna pitanja, pružajući prostor za pronalaženje odgovora i rješenja. Program je dostupan ovdje, a sve novosti možete pratiti putem naših profila na Facebooku, Instagramu i LinkedInu.