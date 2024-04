Od danas su na snazi nove cijene goriva: Benzin poskupio!

Početak novog tjedna donosi nam nova poskupljenja. Vozačima će novčanici biti nešto lakši, cijene benzina rastu... Podsjećamo, Vlada je na telefonskoj sjednici u ponedjeljak donijela novu uredbu o cijenama goriva koja stupa na snagu danas, u utorak, a prema njoj rastu cijene benzina, dok će dizel pojeftiniti.

Nove cijene iznosit će:

· 1,56 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,02 EUR/l)

· 1,45 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,01 EUR/l)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

· 0,91 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,01 EUR/l)

· 1,15 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,03 EUR/kg)

· 1,71 EUR/kg UNP za boce (smanjenje 0,03 EUR/kg).

Iz Vlade su naveli da bi bez mjera cijene bile sljedeće:

· 1,68 EUR/l za benzinsko gorivo

· 1,61 EUR/l za dizelsko gorivo

· 1,00 EUR/l za plavi dizel

· 1,39 EUR/kg UNP za spremnike

· 2,02 EUR/kg UNP za boce

Stručnjak za energetiku Igor Dekanić u razgovoru za 24sata prije nekoliko dana istaknuo je da na cijene goriva kod nas najviše utječu cijene sirove nafte na svjetskim tržištima.

- One su se, kad govorimo o europskoj nafti, u trenu kad se dogodio napad Irana na Izrael podigle na 90 dolara po barelu. Kako su se ovaj tjedan stvari smirile, cijene su se spustile za dva do tri dolara. To je stanje koje traje već tri mjeseca. Nismo imali veliki skok, a ova cijena derivata na domaćem tržištu su sad kao i prije dva do tri tjedna. Ovi skokovi od dva eurocenta nisu dramatični, jer je trenutno smirivanje cijena na tržištu nafte - kazao nam je Dekanić.