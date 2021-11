Samo u tjednu od 1. do 8. studenog u bolnicu je zbog COVID-a moralo četrnaestero djece i mladih, u dobi do 18 godina, službeni je podatak zdravstvenih službi. U cijelom je listopadu u bolnici od COVID-a liječeno čak 112 djece i mladih, a od početka epidemije njih 762. Od posljedica COVID-a preminulo je dvoje mališana u dobi do devet godina, podatak je Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U dobi od 10 do 19 godina je još četvero preminulih.