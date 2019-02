'Od Krokodila sam dobila dva infarkta, moždani, hepatitis C'

Emma Davis prva je javnosti poznata ovisnica u Velikoj Britaniji koja je gotovo umrla od posljedica uzimanja droge Krokodil, najsmrtonosnijeg narkotika na svijetu, deset puta jačeg od heroina.

Javnosti je postala poznata prošle godine, nakon što je uhićena zbog krađe. Na sudu se trebala pojaviti krajem kolovoza, no njezino zdravstveno stanje bilo je toliko loše da je tek u ponedjeljak bila u stanju doći na sud i priznati krađu, piše The Independent.

U razdoblju dok ju je proždirao krokodil, 41-godišnja Emma Davis živjela je u skvotu, u nezamislivim uvjetima, s još nekoliko drugih ovisnika. Kako bi došla do novca za drogu, kao i mnogi drugi ovisnici, počela je krasti.

Woman becomes first named British victim of toxic opiate 'krokodil' https://t.co/9kX1XHBGri

U međuvremenu, nakon uhićenja, Davis je bila na odvikavanju u Gloucestershire Royal Hospital. Nakon nekoliko godina na Krokodilu, Davis je prošle godine preživjela dva srčana infarkta, moždani udar, zarazila se s Hepatitisom C, a pati i od venske tromboze.

Dodatno, liječnici su joj pronašli sjene na plućima, slezena je povećana, a usput je pokupila i infekciju bakterijom poznatom pod imenom MRSA, stafilokok otporan na većinu antibiotika koju je jako teško liječiti. Njezina koža poprimila je sivo zelenu boju, karakterističnu za ovisnike o krokodilu po čemu je droga i dobila ime.

Razorni opijat medicinskog naziva Dezomorfin, na ulici i u medijima prozvan krokodil, razvijen je kao zamjena za osjetno skuplji heroin u Rusiji, a proizvodi se kuhanjem u domaćoj radinosti.

Sastoji se od tableta protiv bolova na bazi kodeina, joda, tekućini za upaljače, sumpora sastruganog sa šibica. Kombinacija tih kemijskih supstanci izaziva odumiranje i raspadanje tkiva.

Brit woman first in UK to be ‘eaten alive’ by world’s DEADLIEST drug krokodil https://t.co/bCNMXcqoWr pic.twitter.com/rHvXTHdyYq

Uz već sve nabrojane zdravstvene probleme koje je imala Davis, Krokodil kod ovisnika redovito zaziva gnojne čireve, gangrenu, a u nekim slučajevima nakon dugotrajnog korištenja došlo je i do amputiranja udova, jer meso ovisnika doslovno truli i otpada s tijela. Procjene kažu da ovisnici koji počnu uzimati krokodil u prosjeku žive do dvije godine.

What is krokodil and what effect can the drug have on someone? | Metro News https://t.co/nbZSItVBV8