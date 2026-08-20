Od listopada stroža pravila za kredite: Evo što se sve mijenja

"HNB uvodi promjene u dijelu koji se odnosi na dopuštena odstupanja od najvećega dopuštenog DSTI omjera (engl. debt service to income, DSTI), kojim se ograničavaju mjesečne otplate kredita u odnosu na dohodak potrošača i dopuštena odstupanja od najvećega dopuštenog LTV omjera (engl. loan to value, LTV), kojim se ograničava ukupan iznos kredita u odnosu na vrijednost nekretnine u zalogu. Predloženim Nacrtom odluke od 1. listopada 2026. smanjuje se kvota dopuštenih odstupanja od propisanih ograničenja kriterija kreditiranja potrošača i jasnije definira obuhvat kredita za njihov izračun", priopćeno je iz središnje banke.

Novom Odlukom, dodaju, precizira se i okvir za izračun dopuštenih odstupanja: uz dosadašnji vremenski interval tijekom kojega se računa osnovica za dopuštena odstupanja, koji podrazumijeva prethodno tromjesečje, izričito je navedeno da se u izračun uključuju samo krediti koji nisu izuzeti iz obuhvata primjene Odluke.

HNB bi tako od 1. listopada 2026. smanjio kvotu dopuštenih odstupanja od propisanih ograničenja kriterija kreditiranja potrošača. Banka u jednom tromjesečju smije isplatiti, u odnosu na ukupan iznos odgovarajućih kredita isplaćenih u prethodnom tromjesečju, najviše: 10 posto (dosad 20 posto) stambenih potrošačkih kredita s DSTI omjerom višim od 45 posto – 5 posto (dosad 10 posto) nestambenih potrošačkih kredita s DSTI omjerom višim od 40 posto – 10 posto (dosad 20 posto) kredita potrošaču osiguranih nekretninom s LTV omjerom višim od 90 posto. Propisana ograničenja DSTI i LTV omjera pritom ostaju nepromijenjena, kao i zahtjev da se najmanje 75 posto stambenih kredita i kredita osiguranih nekretninom u okviru odstupanja odobri potrošačima koji kreditom rješavaju svoje stambeno pitanje.

Inače, HNB je od 1. srpnja 2025. uveo ograničenja kriterija kreditiranja potrošača kao preventivnu makrobonitetnu mjera kako bi se zaustavilo uočeno popuštanje kriterija kreditiranja potrošača i ograničilo nakupljanje rizika povezano s rastućim segmentima rizičnijih kredita u novim kreditima banaka.

"Pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave dostavite na e-adresu mpmjere@hnb.hr s naznakom da je riječ o komentarima na Nacrt odluke o kriterijima kreditiranja potrošača. Javna rasprava otvorena je do 18. rujna 2026. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga", navode iz središnje banke.