'Od muža nasilnika sam bježala među stabla, zato ih sad sadim'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Varaždin: Mateja Angelina Kramar godinama je bila u sigurnoj ženskoj kući, danas s njima surađuje | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Mateja-Angelina Kramar (31) bila je u sigurnoj kući, imala je slomljena dva kralješka. Suprug ju je zlostavljao. Danas je uspješna poduzetnica i pokretačica projekta ‘Zasadi stablo’

Mateja-Angelina Kramar (31) samohrana je majka četvero djece i uspješna poduzetnica iz okolice Varaždina. No njen životni put nije bio nimalo lak. Bila je žrtva zlostavljanja, zbog čega je s djecom 2017. završila u sigurnoj kući, u kojoj su proveli godinu dana, a nakon toga je nevjerojatnom snagom uspjela pokrenuti projekt koji je digao cijelu Hrvatsku na noge. Iza nje je nevjerojatna životna priča, a danas uz uspješnu tvrtku vodi projekt koji je nedavno pokrenula, a koji pomaže ženama koje su, baš kao što je i ona ranije bila, žrtve nasilja.

