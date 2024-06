'Od Plenkovićeva ustoličenja, iz Slavonije je iselilo čak 90 tisuća ljudi. Ugasili su 7500 OPG-ova'

SDP-ova zastupnica Sanja Bježančević ocijenila je u utorak kako učinci politika vlada Andreja Plenkovića i projekta Slavonija, Baranja, Srijem nisu onako dobri kakvima ih predstavlja premijer, te navela da je od Plenkovićeva ustoličenja iz Slavonije iselilo 90 tisuća ljudi.

- Od ustoličenja Andreja Plenkovića i početka tog projekta, iz Slavonije se iselilo 90 tisuća ljudi, ugašeno je 7500 OPG-ova, a dvije od pet slavonskih županija nalaze se u 2,5 posto najmanje razvijenih regija EU - rekla je zastupnica u saborskom govoru na slobodnu temu.

Istaknula je i kako Osječko-baranjska županija, kao najrazvijenija slavonska županija, ima dvostruko veću stopu nezaposlenosti od nacionalnog prosjeka. Navela je i kako su plaće u Slavoniji rasle 12 posto manje od nacionalnog prosjeka. Od siječnja 2020. do ožujka 2024., plaće u Slavoniji rasle su 12 posto manje od nacionalnog prosjeka, odnosno Slavonci su u tom razdoblju mjesečno primali 192 eura manje od ostatka države, kazala je Bježančević.

Iznijela je i procjenu kako će do 2028., odnosno do kraja mandata aktualne Vlade, razlika u porastu bruto plaća porasti, što znači da će Slavonci 2028. primati mjesečno prosječno 270 eura manje od ostatka države.

Sandra Benčić (Možemo) naglasila je kako je situacija sa kutinskom Petrokemijom „jedan od najvećih propusta i dokaza nesposobnosti realizacije strateških interesa ove Vlade“. Petrokemija, strateška tvrtka više nije pod kontrolom države, država nema više kontrolni paket, opetovala je zastupnica, pa navela kako je do toga došlo, odnosno kako je država sa 44 posto, koliko je imala u tvrtki, sada spala na 20 posto.

To se, kazala je, dogodilo tako da je država krenula u proces dokapitalizacije zajedno sa najvećim, turskim investitorom sa kojim je dogovorila da će zadržati kontrolni paket od minimalno 25 posto plus jednu dionicu. To je navodno bila i odluka Vlade u veljači, no nakon toga, Sabor se raspušta, Vlada postaje tehnička, a četiri državne tvrtke, preko kojih se vrši dokapitalizacija, umjesto da pričekaju da najveći investitor prvo dokapitalizira kako bi vidjeli koliko je novca uložio, evidentno su se zaletjeli i prvi dali ponudu.

Dali su 12 milijuna eura, turski investitor je dao više od onog što je prvotno govorio i udio države je pao na otprilike 20 posto, navela je Benčić. Upozorila je kako će situacija sa Petrokemijom, „koliko god izgledalo kao nesposobnost i ogroman propust“ imati dalekosežne posljedice na stratešku poljoprivrednu proizvodnju.