-\u00a0Temeljna ograni\u010denja koja postoje \u0107e se od sutra u pono\u0107 nastavljati, primjenjivat \u0107e se do daljnjega. Situacija je ozbiljna. Sto\u017eer je najavio da \u0107e sutra produljiti sve postoje\u0107e mjere, a razmatrat \u0107e se nove mjere -\u00a0rekao je premijer.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Razmotrit \u0107e se i preporuke za rad od doma -\u00a0dodao je Plenkovi\u0107. Otkrio je i kako sto\u017eer kre\u0107e s redovnim pressicama, koje \u0107e biti ponedjeljkom, srijedom i petkom.

- Od sutra u 11 sati Sto\u017eer civilne za\u0161tite vratit \u0107e se pressicama u terminima ponedjeljak, srijeda, petak - poru\u010dio je.

Komentiraju\u0107i doga\u0111aje u KB Dubrava, odnosno nestanak struje, predsjednik Vlade je rekao kako vjeruje da \u0107e se situacija promijeniti s novom upravom bolnice.

- O\u010dekujem od novog vodstva bolnice, koje idu\u0107eg tjedna stupa na du\u017enost, da to sve skupa dovede u red - ka\u017ee Plenkovi\u0107.

Novinari su premijera pitali o najnovijim Milanovi\u0107evim komentarima za koje Plenkovi\u0107 nije imao lijepe rije\u010di i nazvao ga je 'jazavcem'.

- Njegovi komentari su pateti\u010dni i jadni. Mo\u017eda \u0107e netko sutra na naslovnicama napisati 'Dosta'.\u00a0\u00a0Za svaku uvredu dobit \u0107e odgovor, za svaku la\u017e, dobit \u0107e odgovor. Koliko god to bilo neprimjereno, tako je -\u00a0rekao je i dodao kako su poslali tri termina za sastanak Vije\u0107a za sigurnost i upitao je li to stvarno toliko velika drama dok se raspravlja o korona virusu.

Na pitanje kr\u0161i li zakon o zakonu o domovinskoj sigurnosti ka\u017ee da ne, jer su odmah dostavili potrebno rje\u0161enje.

Novinari su Plenkovi\u0107a pitali i misli li da je ovakav sadr\u017eaj na mjestu, odgovara kako se on bavi va\u017enim stvarima \u0161to se iz njegovog programa vidi, a to \u0161to oni moraju odgovarati na bezobrazluk iz Predsjednikova ureda.

- Gdje je to gospodin Jeli\u0107 nau\u010dio, u koju je on to \u0161kolu i\u0161ao - rekao je.

