Od pravde pobjegao na plažu: U Neumu se brčka bjegunac Z. M.

Nije se skrivao iza naočala niti se izdvajao od ljudi na plaži. Fino je baš pocrnio, ima sad tamniju kožu kao i čovjek s kojim je bio. Kao da živi na moru, rekla je čitateljica koja je snimila bjegunca

<p>Ne bi ni primijetili da je to <strong>Zdravko Mamić </strong>da ga nije prepoznao moj momak koji inače prati nogomet. Ljudi su ga pozdravili, a on je čak i pristojno odzdravio. Začudilo me je da je bio jako prizemljen i pristojan, rekla nam je čitateljica koja je u četvrtak snimila najpoznatijeg bjegunca od hrvatskog pravosuđa, Z. M. (60), na plaži hotela Grand u Neumu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zdravko Mamić uživa u Neumu</strong></p><p>More je poprilično toplo, vrijeme je bilo sunčano što je Mamić, najvjerojatnije umoran od dvogodišnjeg bježanja od hrvatskog pravosuđa, iskoristio za odmor.</p><p>- Nije se skrivao iza naočala niti se izdvajao od ljudi na plaži. Fino je baš pocrnio, baš ima sad tamniju kožu kao i čovjek s kojim je bio. Kao da živi na moru - ispričala je čitateljica. Dodala je kako je Mamić cijelo vrijeme bio jako dobro raspoložen, smijao se i veselio. Otplivao je koji krug u moru i opet nastavio druženje s prijateljem.</p><p>- Bio je na ležaljci i baš je uživao. Nije tolika gužva na plaži, a ljudi baš i ne drže razmak - ispričala je čitateljica.</p><p>Podsjetimo, savjetnik uprave Dinama, koji je nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz kluba kojeg neizmjerno voli, već drugu godinu ne napušta Međugorje.</p><p>Kako su nedavno <a href="https://www.24sata.hr/news/osuden-da-je-dinamo-ostetio-za-116-milijuna-kuna-a-isti-klub-mu-placa-troskove-skrivanja-po-bih-701524" target="_self">ekskluzivno objavila 24sata</a>, od pokušaja atentata čuvaju ga tjelohranitelji koje mu plaća upravo Dinamo. Uz to, plaćaju mu i luksuzni BMW 7 vrijedan više od 100.000 eura.</p><p> </p>