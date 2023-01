Od prokletih godina Tina Ujevića u Zagrebu i Beogradu do Franzenove divlje Amerike

Književni magazin BestBook i nakladnička kuća Fraktura predstavljaju knjigu mjeseca prema izboru BestBooka, a iz mjeseca u mjesec o njima razgovaraju autori, urednici, prevoditelji, književni kritičari, nakladnici...

Dana 12. siječnja 2023. u 19 sati o čak trima sjajnim knjigama razgovarat će arhitektica, spisateljica i književna kritičarka Ena Katarina Haler i pisac, književni kritičar i kolumnist Miljenko Jergović, a razgovor će moderirati Frakturin glavni urednik Seid Serdarević. A to su 'Hirovita ljeta' Jiříja Menzela, 'Raskrižja' Jonathana Franzena (knjiga mjeseca) i o prokletim godinama Tina Ujevića u Beogradu i Zagrebu povodom 90. godišnjice izdanja zbirke 'Ojađeno zvono'.

O knjizi 'Raskrižja' Jonathana Franzena Ena Katarina Haler je napisala: Ono što iz naše europske perspektive često previdimo, činjenica je da je ta središnja Amerika njezin veći dio - iz nje izvire mentalitet koji nećemo upoznati kroz ostale medije popularne kulture, a koji zapravo čini Ameriku kakvom jest. A to je Amerika u kojoj se moglo dogoditi ubojstvo Georgea Floyda, obaranje presude u slučaju Roe vs. Wade, upad na Capitol, slučaj u osnovnoj školi Uvalde u Teksasu... Tu Ameriku Franzen poznaje, to je njegov prostor. To je Amerika koju u svojim romanima razotkriva, prokazuje i da budem dosljedna eksplicitnosti naslovnog motiva novog romana - Amerika koju svjesno razapinje'. Razgovor ćete moći pratiti uživo i online, na YouTube-kanalu Fraktura Najbolja Literatura, na FB profilu Fraktura – najbolja literatura te na FB stranicama magazina BestBook, Express i 24sata.

Najčitaniji članci