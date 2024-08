Od SDP-a ostali samo dugmići: Jedna stranka, četiri kandidata, a od socijaldemokracije ni 'S'

Socijaldemokratska partija živi u balonu, odvojena od stvarnosti. Dok su ovih dana na poprište neviđene ekološke devastacije vrela Une hrlili svi koji nešto misle u Hrvatskoj - od Darka Rundeka do Mile Kekina, od Zvonimira Troskota do Ivane Kekin, od Anje Šimprage do Rade Šerbedžije - SDP je spavao. Besramno povećanje plaća političkoj klasi također su odšutjeli, iako je Plenković lani rekao da novca nema, ali samo za radno ovisno stanovništvo, sudske službenike, koji bi po prirodi stvari trebali biti populacija koju brani SDP. Koga, zapravo, zastupaju esdepeovci? Pa sami sebe. Važno je parkirati se u Sabor ili Europski parlament pa na kraju mandata računati zaradu. Kulturnjaci, proleteri, prekarno radništvo, intelektualci, ljudi koji žive od plaće ili honorara, njih to baš ne zanima previše.

