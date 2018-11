Od srca vam hvala na podršci: Nestali za nas neće nestati

Na Međunarodni dan nestalih, 30. kolovoza, 24sata su velikom akcijom upozorila na potragu za nestalima u Domovinskom ratu. Fotografijama sa zatamnjenim siluetama simbolično smo prikazali 1922 ljudi čije obitelji dan danas nemaju mjesto gdje bi im zapalili svijeću i prisjetili ih se.

Uoči Dana sjećanja na Vukovar i strahote Škabrnje opet smo snažnom simbolikom podsjetili na neizrecivu tugu njihovih obitelji. Dnevne novine 24sata u subotu su izašle bez fotografija, a na naslovnici portala 24sata.hr sve naslovne fotografije članaka zamijenili smo potresnim porukama.

Zagrebom je jučer prolazio tramvaj sa siluetama nestalih ljudi. Na tramvajskim stanicama i na stupovima osvanuli su plakati sa simbolom naše akcije i porukama članova obitelji nestalih. Istodobno, na druptvenim mrežama su brojni uglednici, umjetnici, sportaši, političari, institucije, ali i obični građani svoje profilne fotografije zamijenili porukom kako još tragamo za 1922 nestalih u ratu. Među onima koji su podržali akciju na taj način bili su predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović, Mate Bulić, Joško Čagalj - Jole, Nebojša Buđanovac, Dalibor Petko, Goran Aleksić, Gordana Buljan Flander, Branko Bačić, Ivana Maletić, Irena Petrijevčanin Vuksanović, Saša Đujić, Biljana Borzan, Gordan Maras, Marko Vučetić, Anka Mrak Taritaš, Božo Petrov, Nikola Grmoja, Tomislav Panenić, Ivana Ninčević Lesandrić, Robert Podolnjak, Sonja Čikotić, Slaven Dobrović, Robert Podolnjak, Marko Sladoljev, Hrvoje Runtić i brojni drugi. Svima koji su to učinili od srca se zahvaljujmo što su podržali akciju 24sata.

Za Hrvatsku je Domovinski rat završio prije 23 godine, no posljedice se osjećaju i danas. To najbolje razumiju obitelji nestalih, branitelji koji se fizički i psihički nikada nisu oporavili. To razumiju svi koji žive u nerazvijenim dijelovima Hrvatske, svega 100-tinjak kilometara od Zagreba gdje obraslih ruševina vire zaboravljeni komadi fasade s ožiljcima od metaka. 24sata žele učiniti sve što je u našoj moći da se sazna sudbina nestalih u ratu. Zbog toga smo i pokrenuli serijal ‘Nestali’ 17. studenog 2016. i već dvije godine svake nedjelje u novinama, na portalu, našim video kanalima i na društvenim mrežama objavljujemo priče o nestalim ljudima. Te priče naših reporterki Danijele Mikole i Romane Bilešić objavili smo i u knjizi ‘Nestali’ uz pokroviteljstvo predsjednice Grabar Kitarović. Knjigu ‘Nestali’ je dobio i srpski predsjednik Aleksandar Vučić, kao podsjetnik da rješavanje pitanja nestalih osoba leži u rukama državnog vrha te zemlje...

Obitelji nestalih činile su sve što je bilo u njihovoj moći, da saznaju istinu o najmilijima. Ne možemo dopustiti da ostaju sami u toj posljednjoj bitci kojoj se ne vidi kraja, a u tome nam pomažu i partneri projekta: Ministarstvo branitelja i Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih.

24sata će i dalje, iz tjedna u tjedan, pričati njihove priče...