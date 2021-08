Sutra se odlukom Stožera otvaraju i dosad zatvoreni dijelovi kafića. Epidemiologinja HZJZ-a Dijana Mayer objasnila je pod kojim uvjetima ugostitelji mogu u srijedu otvoriti unutrašnje prostore kafića i kako se gosti u kafiću moraju ponašati.

- Prije ulaska će biti potrebno dezinficirati ruke, dezinficijens će morati biti na vidljivom mjestu, svaki ugostitelj će morati napisati upute, primjerice: ‘Ovo je mjesto za dezinfekciju’. Obavezno će biti nošenje maske do stola i na putu do toaleta. Preporučit će se da se ne miješaju ljudi iz različitih kućanstava, bit će potreban razmak među stolovima, inzistirat će se na provjetravanju kafića, gdje god ima prozora da su oni otvoreni, vrata da su otvorena, da ne bude zagušljivo, provjetravanje je jako važno i preporučljivo - rekla je Mayer za N1.

'Samo da ne bude nagruvano'

Odgovorila je i na pitanje koliko je očekivano da će biti nemiješanja ljudi iz drugih kućanstava.

- Bitan je razmak, ipak da ne bude nagruvano, da ne sjede jedni na drugima i da bude onoliko mjesta koliko je primjereno, kako i sada piše već na objektima koliko je maksimalno dozvoljeno, a ne 100 ljudi u 10 kvadrata. Ovo je već povratak ka starom normalnom - kazala je i ponovno pozvala građane da se cijepe.

'Bez cjepiva će se popuštati mic po mic'

U nastavku je govorila općenito o popuštanju mjera i cijepljenju:

- Prošle godine nismo imali u ovo vrijeme cjepivo. Došlo je krajem prosinca i tada su se počeli prvi građani cijepiti. Danas je 51% stanovništva primilo prvu dozu i to nam je veliki plus u popuštanju mjera da počnemo normalnije živjeti, kako smo prije navikli. Postupak i obuhvat tog cijepljenja sigurno nije dovoljan. Bio bi idealan da je 80% i svi bi bili najsretniji da je 80% i da to popuštanje mjera bude još veće. Ali nekako bez cjepiva, dok ne osvijestimo da je ono jedino, glavno i najmoćnije oružje u brobi protiv virusa i dok se ne bude više građana cijepilo, bojim se da ćemo imati mic po mic popuštanje mjera. I to popuštanje ne mora biti trajno, ali bilo bi idealno da ne idemo u pooštravanje i ovom prilikom molim građane da se drže mjera i da se cijepe, uvijek se mogu informirati kod liječnika obiteljske medicine, uvijek ćemo dati informacije - rekla je.