Tomislav Horvatinčić (73) danas je putem Messengera uputio svim svojim poznanicima i prijateljima poruku:

Dragi prijatelji, od sutra stanujem na novoj adresi: zatvor Remetinec… nakon toga, ne znam u koju kaznionicu? Razlog: prometna nesreća na moru, po kojoj sam suđen da sam NAMJERNO UBIO DVOJE TALIJANA. Četiri god i deset mj. zatvora. Da je to slučajno bio nehaj, kazna bi bila do jedne godine zatvora ili uvjetna. Osim toga, sudio me nenadležan sud. Pametnome dosta. Sve vas volim i poštujem! Tomo Horvatinčić.

Podsjetimo, Tomislav Horvatinčić pravomoćno je osuđen na 4 godine i 10 mjeseci zatvora zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je poginuo talijanski bračani par. Nekoliko puta je tražio odgodu za osluženje kazne zbog bolesti.

Od tragične pomorske nesreće u kojoj su poginuli supružnici Salpietro u kolovozu 2011. prošlo je gotovo deset godina.

Iako je prošlo više od godinu i pol, poduzetnik još nije u zatvoru.