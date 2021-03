Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u četvrtak u Bakru kako nije dobro da ijedan član HDZ-a ode, ali to se događa te su svima vrata otvorena i za ulazak i za izlazak iz te stranke.

Na novinarsko pitanje što se događa s HDZ-om, o odlasku i prelasku nekih članova u druge stranke, Butković je odgovorio da ne zna, da to treba pitati one koji odlaze.

Kako je rekao, nije dobro kad ode ijedan član iz stranke.

- To nisu dobre stvari, međutim, to se događa. Uvijek je bilo odlazaka iz HDZ-a i iz drugih političkih stranaka. Svima su otvorena vrata i za ući i za izaći. To morate pitati njih. Osobno smatram da u Primorsko-goranskoj županiji, u organizaciji koju ja vodim, takvih stvari još nema i vjerujem da ih neće ni biti, da ćemo nastaviti uspješno i imati rezultate kao do sada - rekao je Butković.

"Osobno nisam nikoga pritiskao"

Odgovarajući na pitanje je li bilo pritisaka na neke da odu iz HDZ-a, Butković je rekao kako ne zna, da ne može na to odgovoriti i da to treba njih pitati, a "osobno nije nikoga pritiskao".

- Što se tiče Primorsko-goranske županije, kampanja još nije službeno počela. Mi smo se okupili danas da potpišemo ugovore, tu je aktualni župan, tu je i budući župan, kandidat za župana Gari Cappelli, i nije u redu da danas dajem bilo kakve izjave. Kad počne službena kampanja, onda ćemo o tome razgovarati - rekao je.

Ministar Butković potpisao je u četvrtak u Bakru ugovore kojima se gradovima, općinama i županijskim lučkim upravama u Primorsko-goranskoj županiji dodjeljuje 17,5 milijuna kuna za obnovu luka i pomorskog dobra. Na svečanosti su bili primorsko-goranski župan Zlatko Komadina, saborski zastupnik Gari Cappelli, gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić i drugi.

Na pitanje zašto se nije htio kandidirati za primorsko-goranskog župana, ministar Butković je odgovorio protupitanjem "odakle znate da ja nisam htio?"

- Nisam dao nikad takvu izjavu, o tome sam dosta čitao. Stranka je izabrala kandidata, gospodina Cappellija, koji je bio jedan od najuspješnijih ministara u prošlom sazivu Vlade, tri puta bio gradonačelnik Malog Lošinja, čovjek koji ima impresivan životopis, jedan od naših najjačih kandidata na ovom području - rekao je Butković, ističući da je HDZ Cappelliju dao maksimalnu potporu, da mu i on osobno daje potporu te kako vjeruju u njegovu pobjedu.