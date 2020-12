Odbacili prijavu protiv Jakelića - žrtve se nisu javile na vrijeme

Niti jedna od žrtava nije podnijela prijedlog za kazneni progon u zakonskom roku od tri mjeseca od dana saznanja za kazneno djelo i počinitelja, pa je prijava odbačena

<p>Općinsko državno odvjetništvo odbacilo je prijave za spolno uznemiravanje koje je protiv Bernarda Jakelića, bivšeg zamjenika glavnog direktora HUP-a, podnijelo 17 zaposlenica HUP-a, među kojima su bile i neke bivše djelatnice. Prijava je odbačena u petak, a <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/tuziteljstvo-odbacilo-prijavu-protiv-bernarda-jakelica-jer-se-zrtve-nisu-javile-na-vrijeme-15034623" target="_blank">Jutarnjem listu</a> je to u srijedu potvrdilo Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu.</p><p>Razlog odbacivanja prijave je formalne naravi. U rješenju o odbacivanju kaznene prijave navodi se kako postoje okolnosti koje isključuju kazneni progon, a to je da niti jedna od žrtava nije podnijela prijedlog za kazneni progon u zakonskom roku od tri mjeseca od dana saznanja za kazneno djelo i počinitelja. Odnosno, tužiteljstvo ne tvrdi da tog zlostavljanja nije bilo, dapače, čak navodi da iz iskaza žena proizlazi da ima elemenata kaznenog djela.</p><p>Međutim, navodi dalje tužiteljstvo, sve žene, a riječ je o zaposlenicama HUP-a kojima je Jakelić bio neposredno nadređen ili nekad nadređen, zakasnile su s prijavom. Sada im preostaje jedino da svaka od njih pojedinačno nastavi s kaznenim progonom, a to im je tužiteljstvo i naznačilo u rješenju o odbačaju kaznene prijave koje je podnositeljicama, kao i Jakeliću i njegovu branitelju, dostavljeno. Sve one imaju rok od osam dana u kojem moraju nastaviti kazneni progon.</p>