Odbor za Ustav odlučuje idemo li na referendum ili će Mostova pitanja slati na Ustavni sud

Nakon što je Vlada izvijestila kako su obje Mostove inicijative prikupile dovoljan broj potpisa za raspisivanje referenduma o ukidanju Covid potvrda te da ključne odluke koje se tiču ograničavanja slobode građane donosi Sabor, a ne Nacionalni stožer civilne zaštite, sada Odbor za Ustav odlučuje hoće li Saboru predložiti raspisivanje referenduma ili će ipak od Ustavnog suda zatražiti mišljenje jesu li referendumska pitanja u skladu s Ustavom.

Podsjetimo, Most je potpise prikupljao početkom prosinca te ih Saboru predao 24. siječnja. Objavili su tada kako su za inicijativu "Odlučujmo zajedno" prikupili 410. 533 potpisa, a za inicijativu "Dosta je!" 409.219 potpisa, što je više od potrebnih 368.466.

Nakon dva mjeseca je Ministarstvo uprave ustvrdilo kako je 372.635 pravovaljanih potpisa za inicijativu "Dosta je!" te 370.310 za "Odlučujmo zajedno."

- Oba pitanja treba uputiti Ustavnom sudu na ocjenu da li su ustavna. Za drugo pitanje je već odlučeno i ja smatram da nije u skladu s Ustavom - istaknuo je na početku rasprave profesor Pravnog fakulteta na katedri za Ustavno pravo te vanjski član ovog Odbora, Branko Smedrel.

Smatra da i treba promijeniti Ustav što se tiče referenduma. Bez ustavne promjene nemamo pravi referendum, naglašava.

- Imamo oružje koje je dato manjini da terorizira većinu i zaobilazi parlamentarnu većinu - poručio je i upozorio na "poplavu populizma" i "referndumanije" koja je uzela maha i u drugim zemljama.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin zatražio je od predsjednika Odbora, HDZ-ova Dražena Bošnjakovića, da najprije izrazi stav većine koji će i ići kao zaključak Odbora. No, Bošnjaković je istaknuo da ne želi prejudicirati stav Odbora prije rasprave.

- Ako zaključak bude da se obratimo Ustavnom sudu, onda postoji presumpcija da nije u skladu s Ustavom, a to onda treba i obrazložiti i zato bi bilo korisno da imamo razloge za to, da znamo o čemu raspravljamo. To je ozbiljna manjkavost u proceduri danas - rekao je Grbin, koji smatra da je referendumska inicijativa koja se odnosi na promjenu zakona loše pripremljena i protuustavna.

- Međutim kod ustavotvornog referenduma držimo da nije protivna Ustavu, a i pitanje je koliko bi Ustavni sud trebao odlučivati o promjeni Ustava. Stoga nam ostaje da sami promijenimo Ustav ili da raspišemo referendum i građanima damo da odluče - rekao je.

HDZ-ov Branko Bačić ranije je već istaknuo da će prijedlog vladajuće većine biti da se oba pitanja pošalju Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti.

Predsjednik Mosta Božo Petrov ističe kako referendum treba biti raspisan za obje inicijative bez mišljenja Ustavnog suda.

- Što se tiče inicijative Odlučujmo zajedno, smiješno je upućivati je Ustavnom sudu u trenutku kada je ta inicijativa ustavotvorna jer se time pokazuje da narod nema pravo mijenjati Ustav. Pošteno bi bilo da se za tu prvu inicijativu odmah raspiše referendum, svi uvjeti su se stekli, nema potrebe za mišljenjem Ustavnog suda jer su građani rekli svoje. Što se tiče druge incijative, ja mogu razumijeti da vi imate određene dvojbe, ali ću vas samo podsjetiti da je Sabor u trenutku kada je bila pokrenuta referendumska inicijativa odmah tražio po hitnom postupku 15. prosinca da se izmjeni Zakon o zaštiti pučasntva, samim time priznajući da Stožer koji je donosio te odluke, nema podlogu u Zakonu - rekao je naglasivši kako upravo zato smatraju da je raspisivanje referenduma itekako opravdano i utemeljeno.

Njegov stranački kolega Miro Bulj istaknuo je kako je ponosan, bez obzira što je nabrao kazne od stotinjak tisuća kuna, što nije kao gradonačelnik Sinja provodio odluku o upotrebi Covid povrda.

