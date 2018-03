Ode Tito, puče ljubav: Bandića ostavljaju Hasanbegović i Esih?

Dogorjelo nam je do noktiju. Milan Bandić se ponaša kao faraon, zavlači i traži kako izigrati naše prijedloge. Ako se nešto ubrzo ne promijeni, napuštamo suradnju. Uz napomenu da ne prijete praznom puškom, to nam kaže Tomislav Jonjić, predsjednik kluba Neovisnih za Hrvatsku u zagrebačkoj Skupštini.

Stranka koju su osnovali Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović je ljetos, nakon lokalnih izbora ušla u partnerstvo s Bandićem koji nipošto ne vole da se zove koalicija iako ona to jeste. U zamjenu za podršku njihovih pet zastupnika koji su omogućili Bandiću da formira tanku većinu, iz Zagrebu je Trg maršala Tita preimenovan u Trg Republike Hrvatske. Bandić, HDZ i Neovisni za Hrvatsku su potpisali i suradnju na 17 projekata.

- Od toga nije napravljeno skoro ništa. Naši prijedlozi se ignoriraju. Znamo mi i da bi se Bandić nas riješio, ali neka nađe nekoga. Mi ni na ovoj Skupštini nećemo podržati njegove prijedloge. Nije nama svrha uzimati zastupničku naknadu, da smo to htjeli priključili bi se i HDZ-u - nastavlja Jonjić. Već duže vrijeme kruže priče da se i Bandić pokušava riješiti Neovisnih. Sam Bandić je praktički nesmjenjiv nakon “lexa šerif”, ali da bi mogao donositi važne odluke, potrebna mu je disciplinirana većina od 26 zastupnika. S HDZ-om ima 22.

Navodno Bandić pokušava isprobati model da nema stalnu stabilnu većinu, ali da od sjednice do sjednice osigurava podršku dijela zastupnika, prvenstveno s liste Sandre Švaljek i SDP-a. Hasanbegović kaže kako je i on to čuo, ali dodaje da od svega toga ne treba raditi triler.

- Mi ne želimo biti u podaničkom odnosu. Spremni smo otići, kao što je i on spreman nas zamijeniti. To je jedan kompliciran odnos koji se razvija. Ili ćemo surađivati ili se razići - kaže Hasanbegović koji ipak ostavlja ogradu da možda i ne bude razlaza. Navodno je zapelo jer Bandić ne želi na čelu Ureda za kulturu Hasanbegovićevu Anu Lederer, ali to nitko ne želi potvrditi jer je natječaj tek raspisan. Oni bliski Bandiću nisu zabrinuti previše zbog najava Neovisnih za Hrvatsku.

- Nitko njih ne ignorira jer postoje procedure. Ne tražimo novu većinu, ali za razliku od njih imamo i korektan odnos sa svim zastupnicima - kažu nam u Bandićevu krugu. Sandra Švaljek nam je rekla da sigurno nitko od 8 zastupnika neće dati podršku Bandiću.

- Na skupštinskim odborima se vidi da suradnja Bandića s Neovisnima puca. To nije naš problem i neće sigurno nitko od nas spašavati Bandića - kaže Švaljek koja je uvjerena da te priče puštaju u međusobnom ratu partnera. U HDZ-u također ima nezadovoljnih Bandićem, ali oni neće “talasati” zbog nacionalne koalicije. Bandić i bez većine može voditi grad, ali ne može donijeti važne odluke poput proračuna.