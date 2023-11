Odgođen je početak suđenja Dodiku: 'On putuje u Mađarsku'

Početak suđenja predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika u BiH, koji je bio najavljen za srijedu, odgođen je za 6. prosinca, potvrdio je u utorak Sud BiH.

Odgodu početka suđenja tražila je Dodikova obrana, uz obrazloženje kako on sutra mora putovati u Mađarsku. Tvrdili su kako je on poziv za taj put dobio prije nego što je zakazano ročište za 22. studenoga, a sud je to obrazloženje prihvatio.

Dodik te direktor Službenog glasnika RS Miloš Lukić optuženi su za kazneno djelo neprovođenja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice, za što im u slučaju osuđujuće presude prijeti kazna u rasponu od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Osuđujuća presuda znači i automatsku zabranu obnašanja dužnosti na kojima se nalaze.

Izmjene kaznenog zakona BiH po kojima će se suditi Dodiku i Lukiću nametnuo je sadašnji visoki predstavnik Christian Schmidt 1. srpnja, istodobno kada je stavio izvan snage zakone kojima je parlament Republike Srpske pokušao blokirati provedbe njegovih odluka, kao i presuda Ustavnog suda BiH.

Iako je Schmidt temeljem svojih ovlasti poništio sporne zakone, Dodik je ipak potpisao ukaz o njihovu stupanju na snagu, a Lukić ih je objavio u Službenom glasniku entiteta pa su tako obojica prekršili zakon.

Obojica su se na pripremnom ročištu na Sudu BiH izjasnili kako se ne osjećaju krivima, a njihova obrana temelji se na tvrdnji kako Schmidt nije legitimno izabrani visoki predstavnik, unatoč tome što je izabran prema predviđenoj proceduri, pa po njihovom tumačenju onda nije ni mogao nametati izmjene kaznenog zakona.