Odgođen joj doktorat: 'Zbog prepucavanja oko Filozofskog mogla bih ostati bez posla'

Idući tjedan na Sveučilištu počinju kolektivni godišnji odmori, a zbog smjene dekanice i postavljanja prinudne uprave neće se održati sjednica na kojoj su mi trebali potvrditi obranu doktorskog, ističe studentica

<p><strong>Rektorat Sveučilišta u Zagrebu</strong> potvrdio je u utorak navečer kako je Senat sa 48 glasova za, 12 protiv i 6 suzdržanih izglasao smjenu dekanice Filozofskog fakulteta Vesne Vlahović-Štetić.</p><p>Senatori su glasali elektronskim putem, od 12 do 18 sati, a prebrojavanje je trajalo do kasno u noć. Za ovu odluku, od njih 20 koliko ih je bilo na dnevnom redu sjednice, bila je potrebna dvotrećinska većina od 70 članova Senata, što bi značilo da je odluka prošla za tek jedan glas. Paralelno s glasanjem, studenti i zaposlenici Filozofskog u Vladu su predali zahtjev za smjenom rektora Damira Borasa zbog nametanja uprave fakultetu koji je sam odabrao svoje ljude, te rušenja demokratskih načela autonimije Sveučilišta.</p><p>Istovremeno, na fakultetu već tjedan dana, od nagle smjene dekanice i cijele uprave, zaposlenici su u svojevrsnoj talačkoj situaciji jer nema nikoga tko bi potvrdio važne odluke. O tome govori i slučaj doktorandice Tine Krznarić koja zbog rušenja uprave vrlo vjerojatno neće moći doktorirati sljedeći tjedan, kako je već bilo dogovoreno. Naime, danas, u srijedu, trebala se održati sjednica nastavničkog vijeća Filozofskog, no sjednice neće biti jer vd. dekana Miljenko Šimpraga još nije preuzeo fakultet. </p><p>Na toj sjednici Tini Krznarić trebala je biti potvrđena ocjena doktorskog rada koji je trebala braniti idući tjedan, no sad će sve vjerojatno biti odgođeno za jesen jer nakon idućeg tjedna na sveučilištu počinje kolektivni godišnji odmor.</p><p><strong>- Zbog te situacije neću se moći javiti na natječaje koji zahtijevaju doktorat, a ta titula mi nosi i veću plaću. Planirala sam i daljnje napredovanje u znanstvenom zvanju, no sad bih odgode procedure mogla izgubiti pravo na to jer će mi isteći zakonski rok. Još je mnogo studenata u mojoj situaciji - kaže nam Tina Krznarić.</strong></p><p>Ona, kao i mnogi drugi, ne želi zauzimati strane u sukobu rektora Borasa i Filozofskog fakulteta, ali, kako ističe, direktna je žrtva tog sukoba. Stoga se pismom obratila novom vd-u dekana Miljenku Šimpragi, koji bi trebao preuzeti fakultet. Pismo prenosimo u cijelosti:</p><p><em>- Poštovani profesore Šimpraga, danas je trebala biti održana sjednica Fakultetskog vijeća, koja se očigledno neće održati, a upitno je kada će se uopće održati iduća. Na sjednici je trebala biti i točka o ocjeni mojeg doktorskog rada, te potom i obrana doktorata prije kolektivnog godišnjeg odmora. Bilo mi je iznimno važno da se obrana održi prije ljetnog odmora zbog niza razloga u koje ovdje neću ulaziti. Vjerujem da nisam jedini student koji je oštećen odlukom uprave Sveučilišta da se postupak smjene Uprave fakulteta pokrene prije posljednje sjednice Fakultetskog vijeća prije kolektivnog godišnjeg odmora. Ne mogu se oteti dojmu da se u čitavoj situaciji zaboravlja koliko dubok i štetan utjecaj određene odluke mogu imati na nas studente. Stoga mi, molim Vas, dopustite da Vam skrenem pozornost na to kako neodržavanje sjednice Fakultetskog vijeća utječe na mene, ali slične posljedice će vjerojatno osjetiti i ostali studenti čiji su predmeti "na čekanju" Obranom doktorata stekla bih pravo na povećanje plaće, dakle gubim dio dohotka nemogućnošću obrane doktorata. Srećom, nisam među onima kojima istječe rok do kada moraju doktorirati kako ne bi izgubili radno mjesto, no moguće je da ima i takvih među studentima čije su točke danas trebale biti riješene. Međutim, onemogućeno mi je napredovanje u poslu, kao i prijave na natječaje gdje je uvjet doktorat. Također, propustit ću priliku pokretanja postupka izbora u zvanje. Posebno je tužno da se sve to događa u doba najdublje krize u novijoj hrvatskoj povijesti kada će mnogi izgubiti posao, te je izgledno da će mladi biti posebno ugrožena skupina, a nama se oduzima prednost na tržištu rada (živim u uvjerenju da doktorat to još uvijek jest). Nisam pravnik, no vjerujem da je riječ i o kršenju ugovorne obveze, budući da sam svoj doktorski studij uredno platila, te izvršila sve obveze. Odlukom rektora, fakultetu je onemogućeno ispunjenje njihovog dijela ugovora, čime sam direktno oštećena, pa i financijski.</em></p>