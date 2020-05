'Odgovorila bih djetetu, ali s čovjekom od 70 je kraj priče'

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak, objasnila je u subotu tko sve mora u škole. Rekla je da je prije dva tjedna bio potpuno drugačiji epidemiološki okvir.

- Tada je rečeno da je povratak u škole izuzetak, sada je povratak u škole pravilo i to je velika razlika. Od ponedjeljka škole su otvorene za sve učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Svi učenici trebaju biti u školama i mislim da je taj okvir jasan - istaknula je Divjak. Novitet je da će sada roditelji morati nabaviti posebnu bilježnicu u koju će zapisivati temperaturu djeteta.

Dodala je da oni koji ne budu u školi, morat će opravdati izostanak.

- Samo što je to opravdanje za izostanak sada nešto šire nego što je u situaciji kada nije bilo koronavirusa. Sada se dijete može uključiti, ne samo u ponedjeljak pa onda dva tjedna ne, kao što je bilo do sada nego i u utorak i bilo koji drugi dan, kao da je to redoviti sustav, objasnila je.ministrica. Usput se osvrnula i na ispriku Radimira Čačića kojeg je objavio na društvenoj mreži zbog svog ponašanja od dana ranije. Podsjetimo, varaždinski župan Radimi Čačić u petak je iza leđa ministrice obrazovanja Blaženke Divjak, dok je davala izjavu za novinare, radio grimase, gestikulirao, plazio jezik, kolutao očima...

Ministrica kaže da je isprikubvidjela u medijima.

- Da se radi o sedmogodišnjaku, ja bih znala kako odgovoriti. S čovjekom od 70 godina, mislim da je to završena priča - zaključila je. O upisima u srednje škole kaže da je prošle godine školska godina završena 14. lipnja, sada je to 26. lipnja.

- Dvanaest dana sigurno da se ne može negdje sakriti ili uzeti, ali smo napravili jednu bitnu inovaciju, a to je da roditelj i učenik ne moraju dolaziti u školu, sve se može obaviti online i u tom smislu mislim da roditelji i učenici nemaju nekih posebnih zadaća. 25. srpnja mogu biti bilo gdje, bitno je da imaju pristup internetu, kao što je to sada zbog nastave na daljinu - objasnila je Divjak.

Tema: Hrvatska