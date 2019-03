Odgovorio Milinoviću: Doktore, građani Senja baš dobro pamte

Nositelj kandidacijske liste grupe birača Darko Milinović na predizbornom skupu u Gospiću u srijedu navečer je rekao da će ta lista pobijediti na nedjeljnim izvanrednim izborima za ličko-senjsku županijsku skupštinu, a kako je naglasio "ta će pobjeda biti početak promjena za cijelu Hrvatsku". Kako je istaknuo, u nedjelju se kreće u promjenu Hrvatske. Mi ne biramo Istanbulsku Hrvatsku, mi biramo "demokršćansku, katoličku, onakvu o kakvoj nas oci biskupi uče, kako nas Crkva u Hrvata uči i uvjeren sam da će ponosni hrvatski narod odabrati katoličku Hrvatsku, jer mi to jesmo", rekao je Milinović.

Na njegovu je izjavu u četvrtak reagirao predsjednik GO HDZ-a Senj Sanjin Rukavina.

Njegovo priopćenje donosimo u cijelosti.

Poštovani dr. Milinoviću,

odmah na početku želim razjasniti: Senj 10. ožujka 2019. godine neće birati između „Istanbulskog Sanjina“, kako me nazivate i „demokršćanske, ponosne katoličke Hrvatske“, koju, navodno,predstavljate samo Vi, nego će Senj i cijela Liko-senjska županija na izborima imati pravo odabrati jednu od 9 pravovaljanih lista koja nudi svoje kandidate za budući saziv Skupštine Ličko-senjske županije.

Vi se nadate da će to biti Vaša nezavisna lista, ja sam uvjeren da će izborni pobjednik biti upravo koalicijska lista koju predvodi Hrvatska demokratska zajednica, a vrijeme i građani Ličko-senjske županije će ubrzo pokazati tko je bio u pravu.

Međutim, ono zbog čega reagiram je Vaše označavanje mene kao zagovornika Istanbulske konvencije. Istanbulska konvencija usvojena je u Hrvatskom Saboru, za nju je glasalo 110 zastupnika, 30 je bilo protiv i dva suzdržana, dakle 2/3 većinom glasova, a to je većina koja je potrebna za donošenje i izmjenu Ustava.

Nadalje, moram napomenuti, a što Vam je vjerojatno poznato ili bi Vam barem trebalo biti, da je Republika Hrvatske članica Europske unije, samim time i dio Europskog pravnog sustava, a da su konvencije glavni instrumenti pravne suradnje među državama. One su obvezujuće za države koje ih ratificiraju te postaju dio pravnog poretka države članice.

Stoga, nije samo Sanjin Rukavina, nego su svi građani državljani Republike Hrvatske, dužni poštivati pravni poredak Republike Hrvatske. Kako bi rekli: dura lex sed lex. Međutim, ako Darko Milinović smatra da je poštivanje pravnog poretka nešto loše što bi meni moglo umanjiti izglede na izborima, možda on nudi i alternativu. Ja sam legalist – nisam, ne mogu niti želim prosuđivati postupke drugih – uostalom, naposljetku će odluku o svemu dati isključivo birači.

Također, informacije radi, želim Vas obavijestiti da sam primio sve sakramente Katoličke crkve, od krštenja, prve pričesti i sv. potvrde, tako da itekako pripadam ponosnoj i katoličkoj Hrvatskoj. Ja u Vaša vjerska uvjerenja ne ulazim, a Vi u svezi mojih imputirate nepostojeće implikacije te iz svega izvodite proizvoljne teze, bez utemeljenja u činjenicama i stvarnosti.

Evidentno je da sebi prisvajate ulogu velike moralne veličine, u duhu demokracije i kršćanstva.

Koga pokušavate zavarati?

JESTE LI ZABORAVILI VRIJEDNOSTI HDZ-a?

Ja nikada nisam bio ni u jednoj stranci osim Hrvatske demokratske zajednice, i to od 1990., a isto tako, ni moj otac ni majka nikada nisu bili ni u jednoj drugoj stranci.

To se ne bi moglo kazati za Vas jer je poznato da ste zadnji predsjednik Titove omladine u tadašnjoj Općini Gospić. Kao što je dobro poznato, HDZ je narodna i stožerna državotvorna stranka koja promiče hrvatske nacionalne interese, domoljublje te tradicionalne, demokršćanske i univerzalne humanističke vrijednosti. Vjerujem da su Vam ta stajališta itekako dobro poznata s obzirom da ste do nedavno bili gorljivi pristaša i član te iste stranke.

Grad Senj će u nedjelju odabrati zajedništvo, suradnju i slogu, a ja odgovorno tvrdim da ni ja, kao gradonačelnik grada Senja, a ni HDZ kao najveća stožerna stranka u gradu nismo zagovornici svađalačke politike niti ćemo to biti. O svemu ostalom vezanom za Vas dalo bi se još mnogo toga kazati, no pravila pristojnosti i uljuđenosti te želja za demokratskom i fer predizbornom kampanjom, priječe mi da to učinim. Nije dovoljno pozvati se na demokršćansku ponosnu katoličku Hrvatsku, tako treba živjeti. Je li to tako i kako doista jest to najbolje zna svako od nas, pa tako i ja, Sanjin Rukavina i Vi,Darko Milinović.

GRAD SENJ PRORAČUNSKI BRINE O ŽUPANIJSKIM INSTITUCIJAMA

Podsjećam Vas također da Grad Senj u svojem Proračunu za 2017., 2018. te u onom za 2019. i projekcijama za 2020. i 2021. aktivno brine i za Vaše županijske institucije – Dom zdravlja, Osnovnu školu, Srednju školu, Hitnu medicinsku pomoć i Lučku upravu.

Zato Vas pozivam da čitateljima objasnite što ste Vi kao župan, a posebno za vrijeme obnašanja najviših dužnosti – kao potpredsjednik Vlade i ministar zdravstva – učinili na dobrobit grada Senja.

Građani ne zaboravljaju, građani pamte. U nedjelju, 10. ožujka 2019. građani Ličko-senjske županije odabrat će zajedništvo, timski rad i suradnju na dobrobit razvoja svojega zavičaja. Odabrat će snagu i napredak, a ne stagnaciju.

Poštovani dr. Milinoviću, duboko sam uvjeren da će građani Ličko-senjske županije odabrati najbolje od ponuđenog, da će odabrati Koalicijsku listu koju predvodi Hrvatska demokratska zajednica.

Predsjednik GO HDZ-a Senj

Sanjin Rukavina, dipl. oec.”