Odgovornost je sad pojam koji kronično nedostaje Hrvatskoj

<p>Tko je kriv za 50-ak smrti dnevno i dnevni prosjek od više od 3000 novooboljelih? Ako slušamo rasprave, oko jednog se svi slažu: kriv je netko drugi.</p><p>Sad je već jasno da se Vlada i Stožer nisu pripremili za ovaj scenarij. Nisu imali razrađene mjere i protokole postupanja. Pričali su o 800 respiratora, a morali su se nabavljati novi za 200 ljudi na respiratorima. Ono što je najgore, ljudi nisu znali što ih čeka. Ne znaju ni danas.</p><p>- Izabrali smo strategiju praćenja stanja iz dana u dan - rekao je Krunoslav Capak. Ta strategija se svodi da preko noći na snagu stupe nove mjere. Umjesto da svi znaju unaprijed što slijedi ako se dođe do određene razine epidemije. Tako je i u ovim posljednjim odlukama. Ne misli se na poduzetnike koji su danima unaprijed morali nešto planirati i kupovati. U isti koš su stavljena sportska natjecanja s kontaktima, kao i oni koji igraju tenis, sve se zabranjuje.</p><p>Rađene su iznimke jer to praćenje “stanja iz dana u dan” uključuje i dnevnu politiku. Pa neće se valjda na važnu obljetnicu pada zabranjivati okupljanja ili mise pa da Plenković izgubi koji bod. Danas, kad je verzija zatvaranja već na snazi, mnoge djelatnosti koje nisu zatvorene, ali su ograničene, nisu dobile upute. Mjere za obeštećenje zatvorenih tek se pregovaraju umjesto da su bile spremne. S druge strane, imamo ljude koji su spremni biti na navijačkim okupljanjima, u kafićima, na druženjima... Uvjereni da im neće biti ništa, a da ih svi plaše bezrazložno i da se ograničava njihova sloboda.</p><p>U takvom mišungu logično je pogoršanje i sve više umrlih i oboljelih. Mnogi su se pitali zašto još proljetos nismo imali švedski model. Pa zato što je njegov temelj odgovornost. Pa kad ministrica kupi haljinu na službenu karticu, sama daje ostavku, a birači je više ne žele vidjeti u politici. Da, to je odgovornost i političara i građana. Kakve kod nas nema i dugo neće biti.</p>