Odjeven u Napoleona: Pijan pao u rijeku dok se rješavao tijela

Poznati ruski povjesničar Oleg Sokolov uhićen je u subotu u Sankt Peterburgu pod sumnjom za ubojstvo nakon što je izvučen iz rijeke s ruksakom u kojemu su bile dvije ženske ruke, javlja BBC u nedjelju.

Sokolov je pijan pao u rijeku Mojku dok se pokušavao riješiti dijelova tijela, izvijestili su lokalni mediji.

Policija je zatim otišla u njegov stan gdje je otkrila raskomadano tijelo 24-godišnje žene, njegove bivše studentice.

Profesor Sokolov, koji je radio na državnom sveučilištu u Sankt Peterburgu, veliki je stručnjak za Napoleona i odlikovan je najvišim francuskim odličjem - Legijom časti koju je ustanovio sam Napoleon Bonaparte 1802.

Njegova žrtva je Anastasija Ješčenko s kojom je Sokolov zajedno napisao niz radova, a s njom je i živio.

The murderer, Oleg Sokolov, planned to commit suicide, while dressed as Napoleon, in Peter & Paul Fortress (in front of tourists), but didn't follow through. The victim was 24-year-old Anastasia Yeshchenko, who was living with the 63-year-old professor. https://t.co/dDqbhfVCPQ pic.twitter.com/vtBopi2R13