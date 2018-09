'Odluka Statutarne komisije SDP-a nelegitimna i ništavna'

Dan nakon što je Statutarna komisija SDP-a potvrdila odluku Glavnog odbora o dvogodišnjoj suspenziji četvorice članova Predsjedništva, Mihael Zmajlović u ime svih u izjavi za novinare ispred Sabora u srijedu odluku je ocijenio "duboko pogrešnom, nelegitimnom i ništavnom" te zatražio odlazak Statutarne komisije.

Ponovno je apelirao i na raspisivanje novih unutarstranačkih izbora.

"Smatramo da je odluka Statutarne komisije duboko pogrešna. Također, tražimo odlazak članova Statutarne komisije jer sama činjenica da je jedini pravnik u Komisiji, ujedno i njezin predsjednik, glasao protiv odluke o našoj suspenziji govori sama za sebe. Dakle, u SDP-u je ostala jedna klika ljudi koja brani ono što velika većina članova u SDP-u traži, a to je da se rješenje u SDP-u potraži na novim unutarstranačkim izborima", poručio je Zmajlović koji je govorio i u ime Peđe Grbina, Siniše Hajdaš Dončića i Vedrana Babića.

"Nastavit ćemo djelovati unutar stranke jer smo u nju ušli zato što vjerujemo u ideju socijaldemokracije. Sve više članova i organizacija u SDP-u nam se pridružuje i nije riječ o šačici pobunjenika ili ljudi koji se bore za svoje fotelje nego o velikoj većini stranačkih ljudi koji vide da ovako više SDP ne može funkcionirati", istaknuo je.

"Odluka Statutarne komisije ni na koji način ne utječe na naše djelovanje jer je smatramo nelegitimnom s obzirom na to da je odluka Glavnog odbora o suspenzijama potpuno u suprotnosti s našim Statutom i mi je smatramo ništavnom. Nastavljamo djelovati u smjeru da članstvu damo šansu da na novim izborima otvore put za bolji i jači SDP, a to je preduvjet da i u hrvatskom društvu bude bolje", najavio je Zmajlović.

Na pitanje hoće li predsjednik stranke Davor Bernardić to njihovo djelovanje iskoristiti da ih izbaci iz SDP-a, Zmajlović je kazao da ne zna što je u Bernardićevoj glavi, ali da je "činjenica da je stranka u ovom trenutku disfunkcionalna".

"Dvije trećine Kluba zastupnika SDP-a traži odlazak predsjednika stranke, a samim time i predsjednik je disfunkcionalan", kazao je Zmajlović, dodavši da i "svi mi snosimo odgovornost kao i on".

"Oni koji su još u Predsjedništvu stranke trebaju odblokirati te procese i dopustiti da se SDP na demokratski način vrati na poziciju koju zaslužuje i na kojoj je bio kao otvorena stranka koja nosi promjene u društvu i koja će u ovom trenutku biti ozbiljna oporba HDZ-u i stvoriti temelje za vođenje države", apelirao je Zmajlović na vodstvo stranke.

Potvrdio je da je u petak u Kamanju organizirano druženje s članovima, prvenstveno potpisnicima pisma 90-orice kojim traže Bernardićev odlazak, ali i ozbiljan razgovor o budućnosti stranke i načinu na koji nezadovoljnici sadašnjim stanjem u stranci dalje vide SDP.

Hajdaš Dončić ranije je u izjavi za portal zagorje.com kazao da "zagorski SDP ostaje isti kakav je i bio". "Ne može nas klika Davora Bernardića ugroziti. Naš brod plovi dalje. Mnogi me zovu i pitaju me što će sad biti sa mnom. Ali što se meni sad može dogoditi? Ništa. Prema mojoj procjeni, Bernardić me ne može smijeniti s mjesta potpredsjednika Sabora, jer nema većinu u Klubu zastupnika SDP-a. Tako da se meni ništa ne događa, a Bernardić samo sebi radi cirkus", smatra Hajdaš Dončić.