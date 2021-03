U odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavanju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ('Narodne novine' broj 141/20, 1/21, 2/21, 8/21 i 14/21 točka III. mijenja se i glasi: Nužne epidemiološke mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:

- zabrana održavanja svih javnih događaj i okupljanja na kojima je prisutno više od 25 osoba na jednom mjestu

- na privatnim okupljanjima i svečanostima može biti prisutno najviše 10 osoba iz najviše 2 kućanstva

- javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 22 sata

- na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni može biti najviše 25 osoba, sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom, a uprave groblja obvezne su nadzirati pridržavanje protuepidemijskih mjera

- ograničenje radnog vremena za pekarnice i trgovine kruhom i pekarskim proizvodima do 22 sata

- zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 22 do 6 sati

- ograničavanje rada ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge na način da hranu, piše, napitke i slastice mogu usluživati samo an otvorenim terasama odnosno drugim otvorenim prostorima za usluživanje, uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a radno vrijeme može se odrediti u trajanju od 6 do 22 sata

- obustava održavanja svadbenih svečanosti

- radno vrijeme casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje može se odrediti u trajanju od 8 do 22 sata, uz zabranu ugostiteljskih usluga u njihovim prostorima

Ova odluka stupila je na snagu 1. ožujka 2021. godine. Potpisao ju je Davor Božinović, načelnik Stožera, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova

