Održani kotarski izbori u Splitu: Nestranačke grupe birača pobijedile su u 10 od 34 kotara

Na izborima za gradske kotareve u Splitu u nedjelju od ukupno 34 kotara u 20 je pobijedila koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta, u deset kotareva pobijedile su nestranačke grupe birača dok je u četiri kotara pobijedila koalicija SDP-Centar-Možemo-Direkt.

Prema podacima koje je nedjelju kasno navečer objavilo Gradsko izborno povjerenstvo koalicija HDZ-DP pobijedila je u kotarevima: Blatine-Škrape, Bol, Brda, Grad, Mejaši, Meje, Mertojak, Neslanovac, Plokite, Pujanke, Split 3, Sućidar, Šine, Visoka, Žnjan, Donje Sitno, Kamen, Slatine, Srinjine i Stobreč.

Koalicija SDP-Centar-Možemo-Direkt pobijedila je u kotarevima: Gripe, Lovret, Lučac-Manuš i Trstenik.

Grupe nestranačkih birača pobijedile su u kotarevima: Kman - Grupa birača (GB) Marko Pavić, Sirobuja- GB Ivica Glibušić, Kacunar- GB Josip Dodoja, Lokve - GB Daniel Lolić, Ravne Njive -GB Ante Leskur, Spinut -GB Luka Kovač, Levantin, Varoš-GB Ante Banović, Gornje Sitno - GB Jaska Peričić, Žrnovnica-GB Špirko Vlajić.