Obavijesti

News

Komentari 0
HDZ-U I DP-U 20 KOTARA

Održani kotarski izbori u Splitu: Nestranačke grupe birača pobijedile su u 10 od 34 kotara

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Održani kotarski izbori u Splitu: Nestranačke grupe birača pobijedile su u 10 od 34 kotara
Split: Gužva na Rivi i u trajektnoj luci | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Koalicija SDP-Centar-Možemo-Direkt pobijedila je u kotarevima: Gripe, Lovret, Lučac-Manuš i Trstenik.

Na izborima za gradske kotareve u Splitu u nedjelju od ukupno 34 kotara u 20 je pobijedila koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta, u deset kotareva pobijedile su nestranačke grupe birača dok je u četiri kotara pobijedila koalicija SDP-Centar-Možemo-Direkt.

Prema podacima koje je nedjelju kasno navečer objavilo Gradsko izborno povjerenstvo koalicija HDZ-DP pobijedila je u kotarevima: Blatine-Škrape,  Bol, Brda, Grad, Mejaši, Meje, Mertojak, Neslanovac, Plokite, Pujanke, Split 3, Sućidar, Šine, Visoka, Žnjan, Donje Sitno, Kamen, Slatine, Srinjine i Stobreč.

Koalicija SDP-Centar-Možemo-Direkt pobijedila je u kotarevima: Gripe, Lovret, Lučac-Manuš i Trstenik.

Grupe nestranačkih birača pobijedile su u kotarevima: Kman - Grupa birača (GB)  Marko Pavić,  Sirobuja-  GB Ivica Glibušić, Kacunar- GB Josip Dodoja, Lokve - GB Daniel Lolić, Ravne Njive -GB Ante Leskur, Spinut -GB Luka Kovač, Levantin, Varoš-GB Ante Banović, Gornje Sitno - GB Jaska Peričić, Žrnovnica-GB Špirko Vlajić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Prvi put nakon 20 godina! U Cirkveni presretni: 'Klupe su nam pune malenih prvašića'
PREDIVNO

Prvi put nakon 20 godina! U Cirkveni presretni: 'Klupe su nam pune malenih prvašića'

Ove je godine u Cirkveni prvi put nakon više od dva desetljeća upisano dovoljno djece za dva prva razreda. Ravnatelj je ponosan na napredak škole...
Tomašević: Žele štrajk pod svaku cijenu! Pa pogledajte što su tražili samo dan i pol prije
VELIKI ŠTRAJK

Tomašević: Žele štrajk pod svaku cijenu! Pa pogledajte što su tražili samo dan i pol prije

Uprave su ponudile povećanje osnovice plaće od 4,5 posto. Za sada nema dogovora, a štrajk je i dalje najavljen za ponedjeljak u 3.30 sati
Sindikalni orkestar za političku ‘igranku’: Najavljeni štrajk ima prepoznatljiv HDZ-ov rukopis...
PODMETANJE KLIPOVA POD KOTAČE...

Sindikalni orkestar za političku ‘igranku’: Najavljeni štrajk ima prepoznatljiv HDZ-ov rukopis...

Sindikati su se bunili i protiv Milana Bandića, ali nikad nisu štrajkali i obustavili rad...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026