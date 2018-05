'Odvela sam djecu na pizzu, oni je jedu po drugi put u životu...'

Evo sjedimo u pizzeriji nedaleko od kuće. Djeca misle da je praznik jer su pizzu dosad jela jednom, i to na nekoj proslavi, rekla je u suzama Slađana Hrgovan (39).

Mališane je odlučila počastiti nakon što je na računu preko kojeg se za nju i djecu sakupljao novac, ugledala iznos od oko 90.000 kuna. Bila je, kaže, u šoku.

- Samo sam nijemo gledala u to i ništa mi nije bilo jasno. ‘Pa zar je netko stvarno mislio na nas’, govorila sam sama sebi - oduševljena je Slađana, koja ne prestaje zahvaljivati cijeloj Hrvatskoj, svim ljudima dobre volje koje je dirnula njena priča. Objavili smo je prije nekoliko dana. Objasnili smo tešku situaciju u kojoj se našla sa svojih dvoje djece, Majom (6) i Igorom (4). Oduvijek žive u oronuloj kući koju je Slađana naslijedila nakon smrti svojih posvojitelja. U kući u mjestu Žibronovec kraj Križevaca, prokišnjava krov, sve je puno miševa i vlage, griju tek jednu prostoriju, nemaju zahod te nuždu obavljaju u štali koja je pored kuće. Slađana ne može raditi jer nema novca za dječji vrtić, iako bi, kaže, to jako voljela.

- Čim sam vidjela taj novac, u glavi mi je samo počela odzvanjati riječ ‘krovište’. To je prvo što moram sanirati, a potom sve ostalo. Djeca su poželjela onaj plastični tobogan koji se stavi u vrt pa ću im ga kupiti. A sebi? Ma ja sam potpuno nebitna. Samo da nam kuća bude suha da se djeca ne razbole i da imaju što bolji život - rekla je Slađana. Dodala je kako su je dirnule i dvije obitelji koje su nakon što su pročitale tekst u našim novinama, osobno došle k Slađani, a poveli su i svoju djecu.

- Jedna je obitelj bila iz Zeline i dali su mi čak 1400 kuna, a druga je iz Čakovca i dali su mi 600 kuna. Razgovarali su sa mnom kao da smo obitelj. Djeca su se skupa igrala. Bio nam je to najbolji dan u životu - rasplakala se Slađana. Voljela bi, kaže, djecu prvi put odvesti na more, ali ne zna kako to izvesti jer nikad nikamo nije otišla izvan Križevaca.