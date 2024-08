Odveli su djecu na Lošinj, vratili se sa salmonelom: 'Na Zaraznoj srećemo obitelji iz hotela...'

Bili smo u 'Family hotelu Vespera', to je baš dječji hotel s dječjim sadržajima. Bili smo tamo od 29.7. do 4.8. Sat i pol nakon što smo se vratili, malac je dobio temperaturu koju nismo mogli skinuti cijelu noć. Završili smo na Rebru gdje je dobio elektrolite, a krvna slika je pokazivala neku crijevnu virozu. Temperatura i dalje nije padala pa su nas poslali u bolnicu Fran Mihaljević. Čim smo došli gore, supruga je prepoznala još jednu ženu koja je bila u tom hotelu, njeno dvoje djece je imalo iste simptome kao i naš sin. Već su tad pčeli sumnjati na salmonelu, čekali smo uzorak stolice. Jučer nam je potvrđena salmonela i nismo jedini, još desetak djece smo gore vidjeli koji su bili u hotelu kad i mi. Čuli smo da ih ima i u Rijeci, jer na Lošinju nema ništa za obradu djece. Neki su do Zagreba putovali s djecom koja su imala proljev. Dolazimo gore i srećemo ljude s čijim klincima se igrao i naš klinac. I toj drugoj ženi djeca imaju salmonelu, govori Stipo Sičaja, koji se 24sata javio nakon što je obiteljski odmor završio na najgori mogući način.

U dvije Facebook grupe za roditelje, našlo ih se još 20-ak s sličnim ili istim problemom. Svima su djeca jela istu stvar: snack ručak u kojem je piletina.

- Djeca do 12 godina imaju kao snack ručak, uglavnom je to piletina. Je li ona nije dobro skladištena, je li tu higijena tijekom pripreme, je li nepropisno pripremljena, tko zna. Deset nas je samo u Zagrebu, tko zna koliko ih još ima i među gostima iz Slovenije i Srbije kojih je pun. Najžalosnije je što nitko nije reagirao da se hotel zatvori, ima dojenčadi koja su oboljela, a za njih je salmonela smrtonosna - govori.

Njegova supruga Blanka je jučer popodne, kad im je potvrđena salmonela, poslala upravi hotela mail, ali nitko im se nije javio.

- Sad smo na Zaraznoj sreli tatu koji je došao sa sinom i kćeri, ista stvar. Zvao je hotel, s recepcije su mu rekli da im je to prvi glas da se nešto događa. Prave se glupi, a i samo osoblje je dole komentiralo kako ih nema dovoljno. Jesu li uzeli uzorke, je li došla inspekcija, to je pitanje. Ljudi tamo i dalje dolazi svaki dan - govori.

Roditeljima, koji nisu jeli taj isti obrok kao djeca, nije ništa.

- Sad sam došla s odjela, razgovarala sam s primarijusom koji nas od početka prati. Trenutno su zaprimili desetero djece. Primarijus vjeruje da je puno više djece u pitanju, jer još dolaze na Zaraznu, a pitanje je koliko ih je u Rijeci. Radi li se o pokvarenoj piletini, nepropisnom skladištenju, lošoj higijeni osoblja, fekalijama je l', ne znamo. Srećom kod našeg djeteta za sad sve prolazi u redu. Prošle godine je bio na operaciji crijeva pa od prvog dana prima i antibiotike jer je zdravstveno ugroženiji nego druga djeca. Srećom, sad je okej, ali nije mu to trebalo svakako. Salmonela nije šala. Zarazna je odmah u ponedjeljak prijavila NZJZ-u Andrija Štampar što se događa. U Vesperi se dan danas prave da im je to prvi glas. Nismo mi jedini slali upite hotelu, tamo boravi puno djece - govori.

Uzeli su polupansion, Stipo i Blanka su imali doručak i večeru, a sin još i taj ručak s piletinom. Riječ je o hotelu s četiri zvjezdice u kojeg dolaze obitelji s malom djecom, a od ponedjeljka do nedjelje ih je odmor koštao 1600 eura, uključujući sve pristojbe. Mario Radoš je za sebe i svoju obitelj šest noćenja platio 1385 eura. I oni su morali na Zaraznu.

- Svi smo se iz tog hotela vratili s bakterijskom crijevnom infekcijom sa sumnjom na salmonelu. Mi smo trebali biti 7 dana ali smo izdržali 6 jer su djeca od 3 godine i 10 mjeseci dobila temperaturu i proljev, a beba je i povraćala. Odmah smo obavijestili hotel ali nisu oni za to previše marili niti ih je zanimalo. Zadnje što sam saznao je da su već oni bili upoznati s tim jer su neki gosti otišli prije nas. Mi smo odmah krenuli za Zagreb i otišli na Zaraznu. Tamo su nam djecu odmah stavili na infuziju i antibiotik i morali smo dolaziti još 2 dana s njima. Na Zaraznoj smo sreli još neke obitelji koje su bile s nama u Vesperi i koji imaju iste simptome i dijagnozu. Po grupi na Facebooku vidim da ih ima jako puno - govori Mario.

I njegovoj djeci, kao i Stipinom i Blankinom sinu, simptomi su počeli u nedjelju.

- Taj snack ručak za djecu je uglavnom bila "pečena" piletina i i jeli su i naši klinci. Nije bilo druge. Danas sam se javio hotelu jer smo čekali kompletne nalaze za djecu, a i sam sam tri dana bio užasno loše. U kontaktu smo s drugim roditeljima kojima je direktorica hotela javila da je istraga u tijeku, sve službe su na terenu, radi se dezinfekcija i uzimaju uzorci - govori.

Antonia Papišta kaže da su njenoj djeci simptomi krenuli dva dana ranije, 2. kolovoza.

- Bili smo u hotelu od 22.7 do 2.8. Na putu doma za Zagreb je sinu (3) već pomalo bilo loše i bio je iscrpljen, drugi dan u subotu, kreće temperatura kod njega i kćerke (1). U nedjelju navečer završavamo na Zaraznoj zbog previsoke temperature do 40 koju ne možemo skinuti, proljeva i povraćanja. Moja djeca na sreću nisu završila na infuziji jer smo odmah dobili antibiotik i već danas su dobro. Dok smo boravili tamo se sve činilo dobro, osim prevelike količine ljudi na večeri i premalo mjesta za sve. Javili smo se hotelu jučer kad smo vidjeli da nas ima jako puno zaraženih i njihova reakcija je bila kao da smo se mi negdje drugdje zarazili i kao da nisu već upućeni u to da su im i gosti koji su trenutno tamo zaraženi i bolesni - govori.

Sin Monike Stepić je imao kratkotrajnih želučanih problema, a iz hotela su otišli danas.

- Moj sin je imao temperaturu odmah drugi dan, par sati nakon doručka, ali nije imao proljev i povraćanje tako da ne znam je li to salmonela. Po hotelu je stvarno puno bolesnih. Čuli smo po hodnicima i pričala sam s dosta roditelja, većina povraća, ima proljev i temperaturu. Danas smo išli kući, sin je ozdravio. Međutim, vidjeli smo da roditelji nose obroke na tacnama u sobe iz restorana, tako da sigurno osoblje zna da ima bolesnih jer se ne smije nositi u hrana u sobe - govori Monika.

Iz hotela kažu da poduzimaju mjere predostrožnosti.

- Nastavno na Vaš upit upućen našem klijentu Lošinj Hotels&Villas (LH&V) šaljemo vam odgovor i informacije s kojima trenutno raspolažemo: Poštovani, zdravlje i sigurnost naših gostiju su nam najvažniji i to je neupitan prioritet u našem poslovanju. Imamo informaciju da se nekoliko gostiju koji su boravili u hotelu Vespera suočilo sa zdravstvenim tegobama kojima još uvijek nije poznat uzrok, te im i ovim putem želimo brz i uspješan oporavak. Kao mjeru predostrožnosti poduzimamo dodatne aktivnosti kako bi našim gostima osigurali još veću razinu sigurnosti. Epidemiološka služba prikuplja i obrađuje uzorke, a po dobivanju rezultata bit ćemo na raspolaganju za sve dostupne informacije - kažu iz Millenium promocije koji zastupaju vlasnika 'Family hotel Vespera'.

No Hrvatski zavod za javno zdravstvo kaže da imaju 15 prijavljenih slučajeva enterokolitisa za koju još čekaju rezultate uzorka stolica, odnosno potvrdu radi li se o salmoneli ili nečem drugom.

- Vezano uz Vaš upit o zarazi u hotelu „Family Hotel Vespera“ na Malom Lošinju izvještavamo Vas da u našem epidemiološkom sustavu praćenja zaraznih bolesti imamo službenu dojavu o 15 slučajeva zarazne bolesti sa crijevnim tegobama (enterokolitis) kod osoba koje su se razboljele krajem srpnja i početkom kolovoza, a koje su prethodno boravile u navedenom hotelu. U kontaktu smo i koordinaciji i razmjenjujemo informacije s epidemiolozima u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko goranske županije koji je nadležan za područje na kojem se nalazi hotel. Na temelju informacija o navedenim slučajevima crijevnih zaraza epidemiolozi u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko goranske županije su kontaktirali hotel, napravili izvid i uzeli uzorke stolice djelatnicima i uzorke hrane iz restorana koji su poslani na analizu i čekaju se nalazi, u tijeku su sve potrebne radnje i kontrole vezano uz zdravstvenu ispravnost vode i hrane koje se provode u suradnji djelatnika županijskog zavoda za javno zdravstvo i sanitarne inspekcije. Također, dogovoren je sastanak s Upravom hotela, koja surađuje s epidemiolozima i provodi preporučene mjere - javljaju iz HZJZ-a.

Iz Epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije kažu da su u utorak dobili dojavu iz Slovenije da je dvoje djece obrađeno zbog proljeva nakon što su boravili u hotelu Vespera.

Kontaktirali smo Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar koji su nadležni za Zagreb, njihov odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo. U međuvremenu, roditelji na Facebooku javljaju da otkazuju svoj boravak u ' Family hotel Vespera'. Obaviješten je i sam ministar Vili Beroš koji je u kontaktu sa nadležnim službama.