Odvjetnik Boysa tvrdi da njegov klijent nije bio u Grčkoj: Osobna je slučajno završila kod kolege

Odgođena je odluka o izručenju pripadnika navijačke skupine Bad Blue Boys u Grčku. Na Županijskom sudu u Zagrebu održano je izvanraspravno vijeće kako bi odlučili hoće li četvorica od desetorice uhićenih BBB-a biti predana Grčkoj...

- Sud je odlučio europski uhidbeni nalog vratiti Grčkoj radi prikupljanja dodatnih informacija koje su potrebne za njegovo izvršavanje. Tako je Vijeće odlučilo - kazao je nakon današnjeg ročišta odvjetnik jednog Bad Blue Boysa za kojim je Grčka raspisala uhidbeni nalog

Kako je kazao odvjetnik, njegov klijent nije ni bio u Grčkoj za vrijeme nereda...

- Nije bio u Grčkoj. Dokazi nesumnjivo potvrđuju da je on u to vrijeme bio u Zagrebu. Njegova je osobna iskaznica slučajno završila kod kolege s posla, koji je bio u Grčkoj, koja je kod njega nađena u torbi. Temeljem te indicije su Grci izdali nalog za uhićenje u odnosu na moju stranku - kazao je odvjetnik..

Na pitanje je li njegov klijent evidentiran na graničnim prijelazima, odvjetnik odgovara:

- On nije evidentiran prilikom prelaska granice, nije niti mogao biti jer je ta osobna istekla. Da je s njom išao prijeći granicu, to ne bi mogao, jer joj je istekao rok trajanja Ako osoba nije bila prisutna u Grčkoj, to vam dovoljno govori o ozbiljnosti grčkih istražnih organa. - kaže Lukavec, koji je pojasnio i za što se terete...

- Terete ih za sudjelovanju u zločinačkom udruženju u Grčkoj, što je posebno delikatno. Grčke vlasti su priznale da je većina tog kaznenog djela počinjena u Hrvatskoj, traže od RH da pogazi svoj suverenitet i prepusti suđenje Grčkoj, za kazneno djelo koje je počinjeno u Republici Hrvatskoj. Oni vezano za ubojstvo nemaju apsolutno nikakav pomak u istrazi. Nijedan Grk nije priveden. Iz snimki postoji indicija da je ubojica iz redova AEK-ovih navijača, to ne djeluje obećavajuće. Nemamo nikakvih osnova da budemo optimisti i sigurni s onim što se događa u grčkim zatvorima i istrazi. Grčka je na potezu, oni moraju udovoljiti traženju hrvatskog suda, onda nastavljamo s postupkom. Europski uhidbeni nalog po hrvatskoj uputi ide na doradu - završio je.

- Vijeće je zaključilo da potrebno od Grčke pribaviti još određene podatke. Naime, temelj za izdavanje EUN-a mora biti nacionalna odluka pravosudnog tijela o lišenju slobode osobe čija se predaja traži. U konkretnom slučaju u ovom EUN-u nije navedeno rješenje o određivanju istražnog zatvora dakle vijeće ne zna što je temelj za izdavanje odnosno donošenje ovog EUN-a- rekao je glasnogovornik Županijskog suda Krešimir Devčić.

Čim stignu ti podaci uslijedit će nova sjednica vijeća i donošenje odluke. Dodao je da nema striktnih rokova no postupanje je u takvim slučajevima uvijek žurno i to će biti u najkraćem roku.

Na pitanje koje bi to nacionalno pravosudno tijelo trebalo donijeti rješenje o određivanju istražnog zatvora kazao je da je to u hrvatskom pravosuđu sud, odnosno u Hrvatskoj je sud jedini koji može nekome odrediti istražni zatvor.