Odvjetnik Filipa Zavadlava: 'On nije svjestan što je napravio' Ispričao sam Filipu da se sprema prosvjed za njega, ali mislim da on to ne shvaća. Neću ići na prosvjed. Podržavam svaki prosvjed koji je legalan i legitiman, ali osobno neću ići, rekao je Šerić