Odvjetnik: Policija će tumačiti koliko je izdržljiv svaki navijač

Policijski službenik bi trebao procijeniti nosi li navijač kapu ili šal u zimsko vrijeme jer mu je hladno ili da bi prikrio identitet. Takvim zakonskim odredbama se policija dovodi u nezgodnu poziciju procjenitelja temperaturne izdržljivosti pojedinog navijača. Zanimljivo će biti vidjeti i kako će na sudu završavati takvi prekršaji postupci i na koji način će sudski vještaci utvrđivati temperaturnu izdržljivost pojedinog navijača i koliko će vještaka biti potrebno da se to utvrdi. Jer očito će biti potrebna kombinirana vještačenja, od medicinskog do meteorološkog, kaže nam odvjetnik Mario Medak.

I on i odvjetnik Davorin Karačić koji često zastupa navijače pred sudovima smatraju nove odredbe Zakona o sprečavanja nereda na sportskim terenima nepotrebnim i prerepresivnim. Podsjetimo, Ministarstvo unutarnjih poslova je u ponedjeljak pustilo zakonske izmjene koje će još postrožiti zakon. Najspornija je odredba je ona po kojoj će navijačima koji idu na stadion ili druga sportska natjecanja moći zabraniti pristup i kazniti ih s 2000 do 15.000 kuna ako imaju odjevne predmete koji se mogu iskoristiti za prikrivanje identiteta. Kape, marame, šalovi, majice s kapuljačom, sve su to odjevni predmeti koji se mogu iskoristiti za maskiranje. Policija može presresti navijače na ulici i zabraniti im pristup i odrediti kazne.

Članak zakona je prilično široko postavljen. Protupravno ponašanje je ovako definirano: "maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način radi prikrivanja identiteta ili posjedovanje odjevnih predmeta čija je namjena, pored osnovne namjene, i za prikrivanje identiteta".

- I ženska čarapa, takozvana najlonka se može koristiti za prikrivanje identiteta, što smo često imali priliku vidjeti u filmovima. Pa tako zbog nesmotrenog zakonskog prijedloga, neka dama može postati sumnjiva ako na stadion dolazi i u najlonkama – ironičan je Medak.

Davorin Karačić ističe i da to definitivno znači da će se moći zabraniti dolazak navijača sa šalovima koji su dio svakog navijačkog folklora. On kaže da je i dosad policija kažnjavala ljude koji su po zimi na stadionu, da nisu napravili nikakav prekršaj, prekrili usta šalom ili maramom.

- Naš zakon je najrepresivniji u cijeloj Europi. I policija ga redovno tumači na štetu navijača. Sada će moći zaustaviti u Hrvatskoj navijača koji kreće na utakmicu reprezentacije u inozemstvo ako procjene da se nosi odjeća i šalovi koji mogu poslužiti za maskiranje. Pa mi kao da smo Sjeverna Koreja – kaže Karačić.

Druga sporna odredba je da navijač može dobiti kaznu i zabranit će mu se pristup sportskom natjecanju ako odbije alkotest ili test na drogu. I dosad je bilo zabranjeno ulaziti na stadion s više od 0,5 promila alkohola u krvi, ali ako je navijač odbio alkotestiranje, redari i policija su bili nemoćni. Sada im odmah zabranjuju ulaz. Obojica odvjetnika i odredbe o alkoholu ne smatraju potrebnima.

- U Engleskoj koja ima jedan od najpoznatijih zakona o suzbijanju navijačkih nereda nema takve odredbe. Nije važno je li netko pio, nego kako se ponaša i je li agresivan. Odredba je apsurdna i jer se na stadionima kod nas prodaje alkohol. Ovim zakonskim odredbama se odmah prejudicira da će navijačka populacija raditi nered ako nešto popije – kaže Medak.

Karačić nadodaje da je sve donedavno, dok nije postrožen zakon od ovog kolovoza, veća kazna bila za one koji imaju iznad 0,5 promila alkohola na stadionu nego za one koji su sjeli za upravljač automobila.

- Policija definitivno pretjeruje i stanje sigurnosti na našim stadionima je definitivno bolje nego većini zemalja i istočne i zapadne Europe. U bivšoj Jugoslaviji si manje mogao nastradati ako si snimao vojne objekte nego po ovim izmjenama zakona. Suluda je tolika represija i nadam se da izmjene neće proći – zaključuje Karačić.