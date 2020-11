Odvjetnik Šerić: Filipa su prošli tjedan liječnici skinuli s terapije

Nastavak suđenja Filipu Zavadlavu za trostruko ubojstvo najavljeno je za idući tjedan na Županijskom sudu u Splitu. Njegov odvjetnik još nije siguran hoće li Zavadlav sjedočiti o događajima koji su prethodili činu

<p>Bio sam u Gospiću u zatvoru kod Filipa prošli tjedan i mogu vam reći da dobro izgleda, dobro se osjeća, nikad nije bio bolje, mogu to slobodno reći. Dan prije mog dolaska skinuli su ga s terapija, više ne pije tablete za teško stanje u kojem je bio – kazao nam je Branko Šerić, odvjetnik Filipa Zavadlava (25) koji je s njim razgovarao i o mogućem iznošenju obrane. No, kako nam je kazao, Filip se i dalje ne sjeća samog dana kada je, kako je osumnjičen, počinio trostruko ubojstvo u splitskom Varošu.</p><p>Tog 11. siječnja, u ranim poslijepodnevnim satima automatskom puškom smaknuo je Marina Ožića Paića (25), Juricu Torlaka (38) i Marina Bobana (25). </p><p>- Filip bi, kako smo već i ranije govorili, svjedočio o događajima koji su prethodili samom činu. Postoji mogućnost, ali nisam još 100 posto siguran, da će se to i dogoditi. Puno smo razgovarali, Filip surađuje, pustio sam ga da priča, ali njegovo svjedočenje mora biti suvislo, ili ga neće biti – kazao nam je odvjetnik Šerić. Zanimalo nas je i dolaze li mu otac i brat u posjet, no Šerić nam kaže da su izrazili želju da dolaskom, ali su zbog situacije s koronavirusom trenutačno zabranjene posjete u zatvoru, pa mogu dolziti samo odvjetnici i druge službene osobe. No, otkriva nam, pisma podrške i dalje dobiva. </p><p>- Bude tu desetak pisama tjedno. Na sva ta pisma on odgovara. To mu puno znači – kaže nam Šerić.<br/> Suđenje se, dodajmo, nastavlja idući tjedan na Županijskom sudu u Splitu, pod predsjedavanjem sutkinje Višnje Strinić. Prva ročišta u ovom slučaju održana su u kolovozu ove godine kada se, na upit sutkinje osjeća li se krivim za trostruko ubojstvo, Filip nije htio izjasniti. </p><p>- Generalno se ne osjećam krivim. Ne bih se još očitovao o krivnji - rekao je tada Zavadlav.</p><p>Suđenje se nastavilo krajem rujna i početkom listopada kada su kao svjedoci pozvani otac Ante i brat Stanislav. Oni su, podsjetimo, iskoristili pravo da ne svjedoče. Osim njih, u tri dana suđenja, svjedočili su brojni Filipovi prijatelji i poznanici koji su mahom govorili o njegovom psihičkom stanju prije trostrukog ubojstva. Većinom su kazivali kako je nekoliko tjedana prije ubojstva Filip bio u lošem stanju, govorio da će se ubiti, da nema za što živjeti, da ga proganjaju neki muškarci... Svjedočio je i socijalni radnik koji je u obitelj Zavadlav pozvan da na pravi put izvede najmlađeg brata Antuna te je, kako je kazao, ostao u kontaktu s obitelji pomažući Filipu da se osamostali i odvoji od obitelji. Upravo njega su Filip i njegov otac Ante, nazvali su nakon stravičnog čina i upravo je on sugerirao Filipu da se preda policiji. Svoje mišljenje o stanju Filipa Zavadlava u vrijeme i nakon ubojstva dao je i tim vještaka koji je zaključio da je Filip bio smanjeno ubrojiv. </p>