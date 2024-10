Odvjetnik: ’Uskok bi se trebao pozabaviti Joškom Jeličićem’

Formalno gledajući, Joško Jeličić počinio je kazneno djelo davanja lažnog iskaza. Sad se postavlja pitanje koji je iskaz lažan i sud mora otkloniti tu dilemu. Također mora utvrditi koji je bio motiv laganja. Je li to možda bilo prikrivanje kaznenog djela ili počinitelja ili njegova osobna materijalna korist? Jedan iskaz ne može opstati. Uskok bi se morao time pozabaviti i, možda, kroz kontrolne dokaze utvrditi koji je iskaz lažan, smatra odvjetnik i bivši sudac Branko Šerić. Drugi odvjetnik smatra kako Jeličiću ne prijeti zatvor.

- Bilo bi pomalo bizarno, nakon što su se Luka Modrić i Dejan Lovren izvukli, da idu na Jeličića - smatra odvjetnik specijaliziran za kazneno pravo. No Modrić i Lovren tvrdili su da nisu lagali nego da su pogrešno shvaćeni, a Jeličić je izričito kazao kako je lagao. Podsjećamo, u nastavku suđenja braći Mamić i ostalima, u tzv. aferi Dinamo 2, na Županijskom sudu u Osijeku Joško Jeličić kazao je kako je tijekom istrage na ispitivanju u Uskoku lagao o uvjetima svoje financijske nagodbe s Dinamom jer je bio u strahu i plašio se moguće kaznene odgovornosti. Kazao je da mu je Dinamo zbog neispunjavanja ugovornih obaveza, ostao dužan 844.000 eura, ali je, nakon neuspjelog prvostupanjskog suđenja pristao na nagodbu i isplatu 200.000 eura, što mu je u klupskim prostorijama na ruke isplatio Zdravko Mamić, čime je spor bio riješen. Na upite Uskoka ustvrdio je kako mu nitko iz Engleske nije ništa platio u dogovoru o nagodbi, ali da mu je tijekom istrage Uskok pokazao dokument koji ga je “ostavio u šoku, nevjerici i strahu”. Davanje lažnog iskaza kazneno je djelo obuhvaćeno člankom 305. Kaznenog zakona, a postupak se pokreće po službenoj dužnosti. Svjedoku koji laže prijeti zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina. No ako počinitelj dobrovoljno opozove svoj iskaz prije donošenja konačne odluke, može se osloboditi kazne. 