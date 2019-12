Odvoz smeća duplo skuplji, ali to (još) ne smiju naplaćivati?!

Državni inspektorat je 3. prosinca poslao Zagrebu naredbu da u roku 90 dana ukloni nepravilnost i uspostavi Evidenciju o preuzetoj količini otpada.

Pitali smo Grad, ali još nismo dobili njihov odgovor.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Od upućenih izvora saznajemo da Čistoća ne bi smjela naplaćivati usluge ako nema uveden sustav evidencije.

- To znači da Čistoća posluje suprotno Uredbi i Odluci o komunalnom otpadu te ne bi smjela ništa naplaćivati ako nema uveden sustav evidencije (čipovi, senzori). Kako je to sve novo dobivali smo prijave zbog neispunjavanja zakonske obveze (zbog brojnih prijava građana) i rokove do kad moramo uspostaviti. Kako se po tom pitanju sporo radi, došlo je do naredbe od inspektorata da to uvedemo u roku od 90 dana.U ovom trenutku to je nemoguće - rekli su nam te nadodali da će Zagreb zbog toga plaćati penale.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Očekuju nas ogromne kazne i situaciju da svi građani ne moraju plaćati račune jer im nismo u mogućnosti pružiti dokaz o izvršenoj usluzi. Odnosno, tko god ne plati račun, a Čistoća ga tuži, sasvim sigurno po tumačenju pravnika će dobiti presudu u svoju korist - objasnili su.

Pročelnica je problem evidencije objasnila da će riješiti barkodovima na svim kantama.

Bilo da živimo sami ili nas je četvero u kućanstvu plaćat ćemo isti fiksni dio, rekao je zagrebački gradski zastupnik i ekolog,Tomislav Tomašević (Zagreb je naš!).

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zagrebačka Gradska skupština u srijedu je većinom glasova odlučila da od 1. veljače u Zagrebu poskupi odvoz otpada uz žestoko protivljenje zastupnika oporbe koji su dvaput bili srušili kvorum. Taj fiksni dio cijene iznosi za kućanstva 68,57 kuna (s uračunatim PDV-om).

To znači da bez obzira na to živi li netko u stanu od 25 kvadrata ili u kući od 250 kvadrata, mjesečno mora platiti minimalno 68,57 kuna. Varijabilni dio je dodatno plaćanje zavisno o tjednom pražnjenju broja spremnika za otpad. Dosad je to gotovo u cijelom gradu dva puta tjedno.

U odluci nema cijene varijabilnog dijela, nego će Holding to donijeti naknadno. Ali prvi izračuni kažu da bi varijabilni u prosjeku dodatne 42 kune. Kad se to zbroji, dolazimo do prosječne cijene odvoza otpada od 110,50 kuna mjesečno. Sad, primjerice, građanin u stambenoj zgradi za stan od 40 četvornih metara plaća 36,25 kuna mjesečno.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prosječna cijena je dakle tri puta viša od one koju je dosad plaćao. Poskupljenje će najviše osjetiti oni u malim stanovima i samci, dok će onima u kućama poskupljenje biti manje.

- Ako živimo u stanu, jedan susjed može više izdvajati otpad, a drugi ne, opet će obojica isto plaćati. A i kazne nisu dobro regulirane. Npr. papir koji je prljav zbog ulja, a nalazi se u kanti za papir, kazna je 800 kuna i plaćaju je svi stanari bez obzira tko ga je bacio - objasnio je Tomašević.

Što se tiče kategorija, ustanove, obrtnici ili iznajmljivači apartmana, noćni klubovi, mjesečni fiksni dio će biti od 85 kuna za obrtnike ili javne urede do 188 kuna za hotel ili hostel. Podjela je izazvala nezadovoljstvo jer, primjerice, mali obiteljski hotel plaća istu naknadu kao i onaj od 400 soba.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

Nezadovoljstvo zbog tri puta većih računa Grad Zagreb planira smanjiti subvencijama za socijalne slučajeve i a oni koji više razdvajaju i nose odvojeni otpad u reciklažna dvorišta trebali bi dobiti i vaučere koji bi im umanjivali cijenu varijabilnog dijela. Prema odluci od prije tri godine, neki manji stanovi imali u Zagrebu i popuste.

Tema: Hrvatska