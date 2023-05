Odzvonilo skupim prešutnim minusima - do kraja lipnja banke klijentima nude opcije

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Banke do 30. lipnja moraju ponuditi klijentima prelazak iz prešutnog minusa u dopušteni. Dobra je to vijest za 1,8 milijuna potrošača, kojima bi minus ubuduće trebao biti jeftiniji. Na to se čekalo pet godina

Najkasnije do 30. lipnja banke svojim klijentima moraju ponuditi prelazak iz tzv. prešutnog prekoračenja (minusa) u dopušteni minus, što će za 1,8 milijuna potrošača s odobrenim minusom biti jeftinija, i u svakom drugom slučaju bolja varijanta. Dopušteno prekoračenje je vrsta ugovorenoga kredita, u kojem se pravila znaju - postoji maksimalna kamata na takav minus, odobrava se temeljem klijentove kreditne sposobnosti, a moguća je i obročna otplata minusa u 12 rata ako banka klijentu taj minus smanji ili mu ga ukine. Kod prešutnog minusa, koji je postao dominantan od 2018. godine, s druge strane, ograničenja visine kamate nije bilo, nije obavezna ni procjena kreditne sposobnosti, pa bi banka klijentu dala i mnogo više nego što on to može podnijeti, čak i 300 posto prosječne mjesečne plaće, a nije bilo ni mogućnosti obročne otplate tog minusa.