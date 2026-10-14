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IMA 25 GODINA ISKUSTVA

Oftalmolog Dean Šarić se pridružio Poliklinici Videa

Piše 24sata,
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Oftalmolog Dean Šarić se pridružio Poliklinici Videa
Foto: Dr. Dean Šarić
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Šarić je specijalist oftalmologije i subspecijalist mikro i laserske kirurgije oka. Njegovo područje rada obuhvaća lasersku korekciju vida, operacije sive mrene te refrakcijsku i transplantacijsku kirurgiju.

Oftalmolog Dean Šarić pridružio se zagrebačkoj Poliklinici Videa, objavila je ta zdravstvena ustanova u priopćenju u kojem se navodi da Šarić ima 25 godina iskustva te da je tijekom karijere izveo više od 40.000 oftalmoloških zahvata.

Šarić je specijalist oftalmologije i subspecijalist mikro i laserske kirurgije oka. Njegovo područje rada obuhvaća lasersku korekciju vida, operacije sive mrene te refrakcijsku i transplantacijsku kirurgiju.

Završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a oftalmologiju je specijalizirao na Klinici za očne bolesti KB-a Sestre milosrdnice. Usavršavao se u oftalmološkim centrima u Njemačkoj i SAD-u te je docent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Uz klinički rad, sudjeluje u nastavi i autor je i suautor stručnih i znanstvenih radova.

Foto: Dr. Dean Šarić

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