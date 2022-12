Oglasila se i Udruga Franak: 'Molimo ljude da budu strpljivi'

Ovih dana dat ćemo detaljnije mišljenje o svemu tomu, s tim da to shvaćanje nije još prošlo sudsku evidenciju pa ima teoretske šanse da bude srušeno, jer s pravom nema apsolutno nikakve veze, priopćili su na Facebook stranici Udruge Franak.

Vrhovni sud dovršio je raspravu u slučaju švicarskog franka, prihvativši pravno shvaćanje prema kojem korisnici koji su konvertirali kredite u eure imaju pravo na isplatu zateznih kamata.

- Pravnim shvaćanjem 13 sudaca GO VSRH odlučilo je da potrošači s konverzijama imaju pravo samo na zatezne kamate na iznose preplata utvrđenih konverzijskim izračunom, i to zzk koje teku do dana konverzije. To je između 5% i 10% ukupnih iznosa obeštećenja na temelju prava na punu restituciju - dodali su iz Udruge.

Ljude mole za strpljenje dok ne odluče kako dalje.

- To je jedna politička kuhinja, i nije nam jasno odakle im uopće ta suluda ideja koje opet nema u tužbenim zahtjevima. Uglavnom, pravno shvaćanje nije pravno utemeljeno, ali svejedno može biti amenovano. Molimo da budete strpljivi, i pričekate da analiziramo i odlučimo kako dalje - napisali su.

Cijelu situaciju komentirali su i na službenoj Facebook stranici MOST-a.

- Odluka Vrhovnog suda samo djelomično ide u korist 55 000 građana, korisnika kredita u švicarskim francima. Problem je u tome što se suci Vrhovnog suda nisi mogli dogovoriti imaju li ili nemaju građani pravo na nadoknadu svih preplaćenih kamate zbog nepoštenih promjena kamatnih stopa i ništetnih odredbi ugovora, pa su im samo uvažili pravo na zatezne kamate. Tako su bankama uštedjeli 20-ak milijardi kuna! - napisali su i dodali:

- Očito Vrhovni sud nije imao snage za odluku koja bi do kraja razjasnila dilemu na što građani zapravo imaju pravo pa su im ponudili mrvice.

