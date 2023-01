Oglasila se policajka nakon seks afere sa 6 kolega: 'Samo želim dalje nastaviti živjeti svoj život'

Ne želim o tome pričati. Nastavit ću dalje živjeti svoj život, izjavila je za Daily Mail udata policajka Maegan Hall iz Tennesseeja. Ona je dobila otkaz nakon što je istraga otkrila da je imala seksualne odnose s najmanje šestero kolega. Ovo joj je bio prvi komentar nakon incidenta.

Policajka je je kolegama eksplicitne fotografije, pokazivala je grudi u jacuzziju na policijskoj zabavi, a dvojici kolega pružila je i oralni seks u stanici dok su bili na dužnosti.

Foto: LaVergne PD

Hall se javno hvalila svojim avanturama, otvoreno je komentirala i veličinu spolovila jednog od kolega s kojima je spavala i svima je tvrdila da je u otvorenom braku. Hall je na kraju dobila otkaz, kao i četvorica kolega (Lewis Powell, Juan Lugo, Ty McGowan i Seneca Shields) dok su druga dvojica (Patrick Magliocco i Larry Holladay) zaradili suspenzije.

Orgije su se odvijale po hotelima, u domovima policajaca i na brodu. U nekoliko slučajeva Hall je Powellu i Shieldsu pružala oralni seks u stanici i u policijskoj teretani. Uz to, policajka je zvala i supruga, Jedidiaha, da joj se pridruži, ali on je to odbio.

Foto: LaVergne PD

Par je zajedno četiri godine u braku, a Jedidiah se suočava sada s brojnim kritikama. Kako pišu američki mediji, odlučio je ostati uz svoju suprugu kako bi riješili sve probleme.

- Ne znam kako će to napraviti, ali pokušat će riješiti probleme u braku - komentirao je šerif policijske stanice u kojoj je radila Maegan.

Najčitaniji članci