Ogorčeni branitelj iz Petrinje: 'Država mi je uzela WC, kažu da mi ne treba. Jesu li normalni?!'

Moj pas živi bolje u kavezu nego moja obitelj i ja. Djeca rade, a nemaju gdje odjeću osušiti. Od uvjeta u kojima živimo i stresa kroz koji prolazi nakon potresa, supruga se lani razboljela od karcinoma, ogorčeno nam je jučer govorio Zdravko Palašić (53) iz Petrinje.

Veteran Domovinskog rata u utorak se tijekom posjeta vladajućih Petrinji i obilaska susjedne kuće u izgradnji požalio potpredsjedniku Vlade i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu na sporost u obnovi potresom uništenih kuća. Sa suprugom, dvoje djece, snahom i unukom živi u baraci koju su mu sagradili i opremili suborci s kojima je proveo pet godina na ratištima diljem Hrvatske, a u tom razdoblju je i dva puta bio ranjavan.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ovo što vidite, ovu baraku u kojoj živimo, to su mi moji branitelji iz Crnih mambi lani pomogli izgraditi i namjestiti kad su vidjeli u kakvim smo uvjetima nas šestero živjeli u doniranoj kamp kućici. Od države u dvije godine nismo dobili apsolutno ništa, u te dvije godine država nije niti došla do nas pitati što je s nama. Gradonačelnici je sve smiješno, a nikad nas nije obišla. Među prvima smo predali papire za obnovu. Kuća je u potresu potpuno uništena, temelji su popucali, a građevinski inženjer je zaključio da je kuća za obnovu. Kakvu obnovu? Kuću treba srušiti, bojimo se jer prijeti urušavanjem na baraku, a ne žele nam je ni srušiti - u dahu nam se jada Zdravko i dodaje kako ne daju ni da je sami sruše.

Zaklinje se da ga već dvije godine u petrinjskom Uredu za obnovu šetaju od vrata do vrata, od ministarstva do ministarstva.

- Ne zamjeram ministru Medvedu ništa, on niti ne zna što mu rade nekompetentni koje je zaposlio. Ništa ne rade jer ne znaju odraditi posao, šalju me od vrata do vrata, a dok čekam one pričaju o kolačima. To sam u utorak i Medvedu rekao. Pa čak su mi i poljski WC ukrali dok smo bili na pregledu u sisačkoj bolnici, pa je li to normalno? Neka budaletina je u Uredu za obnovu napisala da nama WC više ne treba i odvezli ga, pa jesu li oni normalni? Tu se hvale izgrađenom kućom, a kuća uopće nije gotova, unutrašnjost je potpuno nezavršena, nema glazure, nema podova, keramike. Započeli su izgradnju i bacili se na gradnju druge. Sve što želim je da se moja neupotrebljiva i opasna kuća sruši da se može započeti s gradnjom novog objekta – ljuti se Zdravko koji više ne zna što bi.

Osim na vrata Grada i katastra, za pomoć se obraćao nadležnim institucijama za rješavanje svih pitanja vezanih na obnovu, poput podnošenja zahtjeva i dobivanja svih informacija objedinjenih u petrinjskom Uredu za obnovu u kojem su građanima svakodnevno dostupni djelatnici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, djelatnici Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Fonda za obnovu i ostale službe.

– Bio sam strpljiv, no strpljenja više nemam. Potres me izuo iz cipela! Zbog njega sam izgubio pet godina života. U ratu se niti sekunde nisam bojao koliko u vrijeme potresa. Bojao sam se za suprugu, djecu. Otplaćujem kredit za kuću koju sam godinu prije potresa bio potpuno uredio, a nje više nama i sada živim od 2.500 kuna. Dva tjedna nakon potresa smo živjeli vani, na cesti, dok nam ljudi nisu donirali kamp kućicu, a u međuvremenu mi se supruga razboljela od karcinoma dojke. Lani u rujnu je saznala za dijagnozu, trebala je na operaciju, no nije išla radi uvjeta kojih nismo imali jer nemamo uvjeta niti za spavanje, a kamoli za održavanje higijene nakon operacije. Jadno je to sve, jadno! - zaključuje Zdravko.

Na Zdravkov slučaj u utorak navečer reagirao je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

- Provjerili smo dokumentaciju. On je 16. ožujka 2021. podnio zahtjev za uklanjanje potresom uništene postojeće kuće i za gradnju zamjenske obiteljske kuće. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine temeljem tih zahtjeva u svibnju 2021. izradilo je Odluku o obnovi i dostavilo je Središnjem državnom uredu na postupanje 9. lipnja 2022. Tvrtka Projektni studio d.o.o. iz Slavonskog Broda izradila je nalaz postojećeg stanja građevinske konstrukcije 14. 7. 2022. kojim je utvrdila da kuća ispunjava uvjete za konstrukcijsku obnovu - stoji u priopćenju. Nalazom je utvrđeno da je potres na kući nanio umjerena konstrukcijska i teška nekonstrukcijska oštećenja.

- Vlasnik je samostalno uklonio krovnu konstrukciju, instalacije i vanjsku i unutarnju stolariju. Temeljem nalaza, Ministarstvo je 19. 8. 2022. zatražilo očitovanje vlasnika, a on im je 6. 9. 2022. izjavio da se ne slaže s nalazom i zatražio dopune ili izradu novog nalaza držeći se zahtjeva da kuću treba ukloniti i izgraditi novu. Središnji državni ured i ovlašteni projektanti postupaju u skladu sa zakonom o obnovi koji jasno definira ovlasti projektanta koji utvrđuje stupanj oštećenja i način obnove - pojasnili su u priopćenju

Najčitaniji članci