Ogorčeni uzgajivač svinja iz Posavine: 'Sve mi mogu platiti, ali genetiku ne može nitko...'

Nastradale su svinje, a s njima i svinjogojci. Ovo malo što je ostalo dobilo je dozvolu da ih može poklati za vlastite potrebe. Nisu stradale samo kako ih zovu „industrijske“ svinje već i crne slavonske koje su se samo koju godinu prije vratile na svinjogojsku scenu, jer je konačno netko shvatio da je to dobra, otporna i s dobrim mesom svinja. Nažalost u ovom pomoru zbog svinjske afričke kuge i one su stradale, premda se govorilo kako su one otporne na većinu bolesti pa i na afričku svinjsku kugu.

Antun Golubović, iz Đurića u županjskoj Posavini u samo jednom danu ostao je bez svega što je godinama stvarao, za što je pobirao brojne nagrade. Prije četiri mjeseca eutanazirana su mu 93 grla, a genetiku bez koje je ostao, kaže, nitko mu ne može platiti.

Tuga i jad u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koje je bilo na ponos

- Od malih nogu, time se bavim, nastavio sam tamo gdje je stao moj otac, unaprijedio sam uzgoj, imao sam šampionske neraste. Sada gdje god pogledam, pustoš, sve je prazno i utihnulo - kaže Antun.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Od ukupnog broja grla koliko je bilo onda kada su ih došli eutanazirati 20 grla je bilo rasplodnih s visokim potencijalom.

- Samo mjesec dana ranije muku sam mučio s vrućinom, jer su svinje zbog izbijanja zaraze morale u zatvoreni prostor, a to nije za njih. Nisu mi dali četvrtu kategoriju, nisu prihvatili dvostruku strujnu zaštitu jer je električna ograda na neki dijelovima odstupala po nekoliko centimetara u visinu. Došli su to mjeriti, i to sam prvi puta vidio. Zbog tih nekoliko centimetara, nisu mi dali dozvolu i primorali su me da svinje zatvorim, možete misliti kako im je bilo kada je vani temperatura bila preko 35 stupnjeva, a unutra kao u paklu - rekao je Antun, dodavši da nije vjerovao da će mu se to ikada dogoditi.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Sve mi mogu platiti, ali genetiku bez koje sam ostao i na kojoj sam predano radio više od 20 godina, ne može nitko - ogorčen je Antun Golubović, inače predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore (HPK).

Njegovi su nerasti i rasplodne krmače na specijaliziranim stočarskim izložbama i sajmovima, od Gudovca do Slavonskog Broda, redovito osvajali priznanja i nagrade.

'Izgubio sam svakodnevni prihod'

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Prvi put u životu su mi svinjci prazni, nema ni papka. Izgubio sam svakodnevni prihod, a 65 posto ukupnoga prihoda bilo je od svinja. Sada treba dalje živjeti, redovito plaćati sve obveze prema državi. Naučio sam svakih mjesec do dva prodati koju svinju. Bilo je i teških trenutaka, kada su cijene bile iznimno loše i kada nije bilo kupaca, ali preživjelo se. Sada, kada se taj krug konačno zatvorio i kada smo došli u situaciju da smo uvijek bez problema mogli prodati svinju, stigla je afrička svinjska kuga i sve se urušilo. Iduće godine ću imati 48 godina i nikada nisam došao u situaciju da meso za proizvodnju kobasica, kulena ili slanine kupujem kod nekoga drugoga, ovaj puta ću morati, jer nemam svojih svinja - kaže Antun.

Ipak moram reći da su neke mjere koje su ovih dana od strane ministarstva donesene, kao i one koje se planiraju donijeti na dobrom putu da se nama proizvođačima pomogne da ponovo stanemo na svoje noge. Po meni je na nekih način ispalo puno bolje nego smo očekivali. Vjerujem da će se uvesti i više reda, to posebno mislim na crno tržište - rekao je Antun.