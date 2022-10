Ogorec: 'Rusiji mogu još dugo ovako. Žele napraviti izbjeglički val i više destabilizirati Europu'

Analitičari Božo Kovačević, Marinko Ogorec i Branimir Vidmarović, jutros su u emisiji U mreži Prvog HRT-a analizirali poruke s Krimskog samita koji je jučer bio u Zagrebu. Boži Kovačević poručio je kako se iz završne deklaracije vidi da su se skupile države koje pretpostavljaju da predstavljaju stranu pobjednicu u ukrajinskom ratu i tu se jednostrano postavljaju uvjeti Rusiji koja će biti poražena strana.

- To može funkcionirati uz bezrezervnu podršku kakvu SAD sada daje. Ako dođe do promjena u Kongresu, vjerojatno je da će Biden biti suočen s poteškoćama, morat će više obrazlagati svoje odluke i stoga je faktor vremena sada izimno važan. Ako Rusija bude poražena prije predsjedničkih izbora u SAD-u onda je sasvim sigurno da će sve ovo što je u završnoj deklaraciji Krimske platforme iskazano biti i ostvareno - rekao je Božo Kovačević, bivši veleposlanik u Rusiji.

Vojni analitičar Marinko Ogorec ne dijeli optimizam kad se priča o skorom završetku rata i upozorava da zima ide u prilog Rusiji.

- Rusija još ima potencijala da dosta dugo vodi ovaj rat. Vidimo da je rat ušao u novu fazu koja se odražava na kompletno uništavanje ukrajinske kritične infrastrukture i stambenog fonda. Koji je cilj toga? Stvoriti predispozciije da ljudi budu bez struje, vode i mogućnosti boravka i života pred zimu. Cilj je napraviti novi izbjeglički val prema Europi i dodatno je destabilizirati. Ukrajina je do sada bila veliki izvoznik električne energije u Europsku uniju, a sada to više neće moći tako da je i to dodatni udar na energetske potencijale Europe. To je planirana strategija. Ako se uspije dočekati zima sa sadašnjim statusom, bojim se da će biti ozbiljnih problema - rekao je Ogorec.

Komentirajući susred njemačkog predsjednika Steinmeiera i Volodimira Zelenskog, Branimir Vidmarović kaže da je susret signal da Njemačka u političkom smislu kompletno stoji iza Ukrajine. Ističe i kako stvari s Njemačkom i dalje nisu potpuno jasne.

- Ima jako puno analiza i tekstova o tome da Njemačka još uvijek drži dualističku, svojevrsnu ziherašku, poziciju iz nekih svojih unutarnjih razloga - unutarnja energetska sigurnost i njemačka industrija. Njemačka, prema jednoj analizi, drži tu poziciju da s jedne strane želi pomoći Ukrajini i odmaknuti se od Rusije, a s druge strane gleda u smjeru SAD-a. Njemačka ne želi u potpunosti pokvariti odnose s Rusijom, želi zadržati gospodarsku poveznicu za ubuduće, a s druge strane sluša poruke iz Washingtona i to joj stvara probleme. Njemačka je prekrupna zemlja da bi odabrala samo jednu stranu i kompletno odrezala kanale za obnovu gospodarskih kontakata u budućnosti - zaključio je Vidmarović.



