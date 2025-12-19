Ogroman ulov dubrovačke policije! Zaplijenili gotovo 13 kilograma kokaina na granici!

Na graničnom prijelazu Karasovići službenici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske zaplijenili su 12 kilograma i 750 grama kokaina, izvijestio je Dalmatinski portal.

Detalji o ovom velikom ulovu javnosti će biti otkriveni na konferenciji za medije koju će od 14:45 održati voditelj Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske Zoran Tikvica.

Najavljeno je i kako će tom prilikom biti pokazan zaplijenjeni kokain.