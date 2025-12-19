Detalji o ovom velikom ulovu javnosti će biti otkriveni na konferenciji za medije koju će od 14:45 održati voditelj Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske Zoran Tikvica.
NA PRIJELAZU KARASOVIĆI
Ogroman ulov dubrovačke policije! Zaplijenili gotovo 13 kilograma kokaina na granici!
Čitanje članka: < 1 min
Na graničnom prijelazu Karasovići službenici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske zaplijenili su 12 kilograma i 750 grama kokaina, izvijestio je Dalmatinski portal.
Detalji o ovom velikom ulovu javnosti će biti otkriveni na konferenciji za medije koju će od 14:45 održati voditelj Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske Zoran Tikvica.
Najavljeno je i kako će tom prilikom biti pokazan zaplijenjeni kokain.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku