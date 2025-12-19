Obavijesti

News

Komentari 1
NA PRIJELAZU KARASOVIĆI

Ogroman ulov dubrovačke policije! Zaplijenili gotovo 13 kilograma kokaina na granici!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ogroman ulov dubrovačke policije! Zaplijenili gotovo 13 kilograma kokaina na granici!
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Detalji o ovom velikom ulovu javnosti će biti otkriveni na konferenciji za medije koju će od 14:45 održati voditelj Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske Zoran Tikvica.

Na graničnom prijelazu Karasovići službenici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske zaplijenili su 12 kilograma i 750 grama kokaina, izvijestio je Dalmatinski portal.

Detalji o ovom velikom ulovu javnosti će biti otkriveni na konferenciji za medije koju će od 14:45 održati voditelj Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske Zoran Tikvica.

Najavljeno je i kako će tom prilikom biti pokazan zaplijenjeni kokain.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...
DETALJI OPTUŽNICE

Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...

Optužnica otkriva koliko je znao bivši muž, ali i njegova djevojka. Tu je i povijest problematičnog ponašanja, policijskih intervencija i odnosa između ubojica i bivšeg. Čuli su se sat vremena prije i nakon ubojstva
Blagdanski prometni kolaps. Za vikend se očekuju velike gužve. Policija: 'Isplanirajte putovanje'
PRIJETI KAOS NA CESTAMA

Blagdanski prometni kolaps. Za vikend se očekuju velike gužve. Policija: 'Isplanirajte putovanje'

Također, preporučujemo da se građani neposredno pred putovanje o stanju na graničnim prijelazima informiraju putem službene stranice HAK-a na kojoj se nalaze ažurirane informacije - piše policija
FOTO Rat na ulicama Bruxellesa
KAOS U SJENI PREGOVORA

FOTO Rat na ulicama Bruxellesa

U sjeni dramatičnih pregovora oko financiranja Ukrajine, čelnici EU-a odlučili su odgoditi potpisivanje mega trgovinskog sporazuma s južnoameričkim blokom Mercosur (Brazil, Argentina, Urugvaj i Paragvaj). Glavni razlog je snažan otpor Francuske i Italije, koje su tražile dodatnu zaštitu za svoje poljoprivrednike. Istovremeno, u Bruxellesu su trajali prosvjedi farmera koji su traktorima blokirali ulice, strahujući od nelojalne konkurencije jeftinijih proizvoda iz Južne Amerike. Potpisivanje je odgođeno do siječnja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025