Ogromne gužve za testiranje na Zagrebačkom velesajmu

Neovisno o tome dolaze li na uputnicu ili uz plaćanje, građani će na testiranje moći doći isključivo uz prethodnu narudžbu putem online platforme....

<p>Na Zagrebačkom Velesajmu su u petak 23. listopada postavljena dva kontejnera zbog uspostave novog mjesta za testiranje na koronavirus kako bi se rasteretile ustanove koje provode testiranje i smanjile gužve.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rekordan broj zaraženih</strong></p><p>Iako današnje brojke pokazuju drastičan pad broja novooboljelih, u Novom Zagrebu stvorila se velika gužva u redu za testiranje.</p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="2005547" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-43/pxl-271020-30639268_8Vn2Yxg.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Nova pravila</h2><p>S obzirom na to da je u Hrvatskoj unazad par dana došlo do velikog porasta novozaraženih donesena su nova pravila za testiranje. </p><p>Neovisno o tome dolaze li na uputnicu ili uz plaćanje, građani će na testiranje moći doći isključivo uz prethodnu narudžbu putem online platforme kojoj je moguće pristupiti na <a data-display="https://prijavnicentar.hr/testiranje/stampar" data-sanitized="https://www.google.com/url?q=https://prijavnicentar.hr/testiranje/stampar&sa=D&source=hangouts&ust=1603779017855000&usg=AFQjCNG2GQdBj9Aob49uyIBKtVhXB_wsrQ" dir="ltr" href="https://www.google.com/url?q=https://prijavnicentar.hr/testiranje/stampar&sa=D&source=hangouts&ust=1603779017855000&usg=AFQjCNG2GQdBj9Aob49uyIBKtVhXB_wsrQ" rel="nofollow noreferrer noopener" tabindex="-1" target="_blank">https://prijavnicentar.hr/testiranje/stampar</a>.</p><p>Testiranje će se vršiti od ponedjeljka do subote od 10.00 do 14.00 sati te nedjeljom i blagdanima od 8.00 do 10.00 sati.</p><p>Poslovni korisnici i dalje narudžbu trebaju zatražiti putem adrese e-pošte <a data-display="covidtest@stampar.hr" data-sanitized="mailto:covidtest@stampar.hr" dir="ltr" href="mailto:covidtest@stampar.hr" rel="nofollow noreferrer noopener" tabindex="-1" target="_blank">covidtest@stampar.hr</a>. </p><h2>Šostar: Ni meni nije jasno, upola manje novozaraženih</h2><p>Brojka oboljelih danas je mnogo manja nego jučer, praktički prepolovljena. Ni meni to nije jasno, nije stvar u testiranjima, mi smo jučer obavili 1240 testiranja i prešli smo 90.000 testiranih u NZJZ, prokomentirao je ravnatelj Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo 'Andrija Štampar' <strong>Zvonimir Šostar</strong>.</p><p>Teško je prognozirati idemo li prema vrhuncu pandemije, kaže ravnatelj. Svi relevantni čimbenici i vrhunski znanstvenici prognoziraju da bi vrhunac mogao biti u drugoj polovici studenog. </p>