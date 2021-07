Jutros smo se probudili s umjerenom pa i povećanom naoblakom na zapadu zemlje, dok je na krajnjem jugu i dijelu unutrašnjosti pretežno vedro.

Bit će djelomice sunčano, na kopnu uz promjenljivu naoblaku te i dalje ne posve stabilno. Uz lokalno jači razvoj oblaka moguće je malo kiše ili poneki pljusak, ponajprije u gorju, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za petak.

Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu i zapadni, a ujutro ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 u unutrašnjosti te između 28 i 32 stupnja na obali i otocima.

Najniža jutarnja temperatura od 14 do 16, najviša oko 27. Podjednaka ili malo niža temperatura očekuju se i u sunčanijoj i uglavnom suhoj središnjoj Hrvatskoj, javlja meteorologinja Kristina Klemenčić Novinc.

Slaba do umjerena bura prijepodne će okretati na sjeverozapadnjak i zapadnjak te malo ojačati. Najviše sunčanih sati sutra se očekuje na jugu Dalmacije. Danju će većinom puhati umjeren sjeverozapadnjak, pa će more biti malo do umjereno valovito.

Uglavnom sunčano bit će i u ostatku dana s mogućim pljuskovima i to većinom u unutrašnjosti, javlja meteorologinja N1 Tea Blažević

Subota će biti većinom suha i sunčana dok u nedjelju, osobito navečer prema ponedjeljku, raste vjerojatnost za kišu i pljuskove.

Novi tjedan započet će kišom i pljuskovima, osobito na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti.

Nakon svježeg početka tjedna u nastavku nas očekuje dolazak trećeg toplinskog vala pa će temperature opet rasti.