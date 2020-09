'Oko 20% milenijalaca misli da su Židovi uzrokovali Holokaust'

Iako je u drugom svjetskom ratu bilo više od 40.000 logora, 58% ispitanih nije znalo ime ni jednog od njih. Također, oko 20% ispitanih milenijalaca i generacije Z u SAD-u misle da su Židovi krivci za Holokaust

<p>Rezultati su šokantni i tužni te podvlače zašto moramo djelovati dok su oni koji su preživjeli Holokaust još uvijek s nama, kako bi mogli predstaviti svoju stranu priče, zaključio je <strong>Gideon Taylor</strong>, predsjednik Konferencija o židovskim materijalnim zahtjevima protiv Njemačke nakon istraživanja o <strong>Holokaustu </strong>provedenom među među <strong>milenijalcima </strong>(rođeni 1980. - 1994.) i <strong>generacijom Z </strong>(rođeni 1995. - 2012.) diljem SAD-a.</p><p>Cilj istraživanja bio je provjeriti znanje spomenutih generacija o katastrofi koja se dogodila u drugom svjetskom ratu, odnosno o pokušaju etničkog čišćenja Židova. Oko 60% ispitanika u New Yorku nije znalo da je šest milijuna židova ubijeno tijekom Holokausta, a 34% smatra da je brojka ubijenih Židova veoma pretjerana, odnosno da je Holokaust svojevrsni mit ili se nikad nije dogodio.</p><p>Njih 28% smatra da u stajališta neonacista bila prihvatljiva, a 62% ispitanika nikad nije bilu ni u jednom muzeju posvećenom stradanju Židova u Drugom svjetskom ratu. Ipak, 65% ispitanih smatra da je obrazovanje o Holokaustu nužno u školi, dok 79% ističe da je važno nastaviti s podučavanjem djece kako se to više nikad ne bi ponovilo.</p><p>- Moramo shvatiti zašto se ne radi bolji posao u educiranju mlađih generacija o Holokaustu i lekcijama iz prošlosti. Ovo nam mora posložiti kao poziv za buđenje i kao putokaz prema kojem vlada i nadležni trebaju djelovati - rekao je Taylor.</p><p>Istraživanje se temelji na 1000 intervjua u svim saveznim državama SAD-a i 200 intervjua u svakoj zemlji sa osobama starim od 18 do 39 godina.</p>