Baš sam se neugodno iznenadila kada sam zatekla zatvorena vrata ambulante jer je liječnica iznenada otišla u mirovinu. Od prijatelja čujem kako nitko ništa nije znao o tome niti nas je itko obavijestio da će do toga doći. I što sada pitam se? Došla sam se cijepiti protiv gripe, ali sad nemam gdje, ogorčena je umirovljenica iz Lovrana, koja je ostala zatečena kada je došavši pred vrata svoje obiteljske liječnice dr. Dragane Marković zatekla zatvorena vrata.

- Rečeno mi je da odem kod doktora u blizini, ali on je, kažu mi, na već veliki broj svojih pacijenata već primio njih još 200 novih i dalje ne može više. Razumijem ga, jednostavno čovjek to ne može sve stići. I sad moram tražiti liječnika obiteljske medicine izvan mjesta boravišta, čekati da mi on potpiše potvrdu koju onda moram nositi na socijalno da je oni potvrde ili ići u Matulje do kojih, sa svojih 72 godine, moram promijeniti tri autobusa. Ma užas, pa pola Lovrana je prijavljeno kod ove liječnice i puno je starijih ljudi, kojima trebaju recepti za lijekove, uputnice za testove za koronu... stvarno nije u redu - priča nam umirovljenica.

Oko 2000 pacijenata mora tražiti drugog doktora

Naime, liječnica obiteljske medicine koja je u Domu zdravlja u Lovranu imala svoju ordinaciju otišla je u mirovinu, a nakon njezinog odlaska nije osiguran novi liječnički tim.

Tako se negdje oko 2000 njezinih pacijenata našlo u nezavidnoj situaciji, u potrazi za novim liječnikom, baš u trenutku kad je pandemija uzela maha.

Na vratima ambulante dr. Marković ponuđene su alternative, no, od sedam ponuđenih ordinacija obiteljske medicine na području Ispostave Opatija Doma zdravlja PGŽ-a, samo je jedna u Lovranu (četiri ponuđene ordinacije su na području Matulja, jedna u Opatiji i jedna u Mošćeničkoj Dragi). Ravnateljstvo Doma zdravlja PG županije navodi da navedena liječnica i članovi tima nisu bili zaposlenici Doma zdravlja PGŽ-a, već je to bila privatna ordinacija u ugovornom odnosu s HZZO-om te stoga očekuju da će osiguravatelj (HZZO) raspisati natječaj za popunu mreže djelatnosti obiteljske medicine na području Lovrana.

– Dom zdravlja PGŽ je 3. studenoga od Regionalnog ureda HZZO-a zaprimio obavijest o prestanku s radom ordinacije s danom 1. studenoga 2021. Navedena ordinacija, odnosno članovi tima, nisu bili zaposlenici Doma zdravlja PGŽ-a. Pacijenti su putem različitih kanala komunikacije (obavijest u ordinacijama, mediji) informirani da Dom zdravlja PGŽ na području Ispostave Opatija raspolaže sa sedam timova obiteljske medicine koji mogu pružiti zdravstvenu skrb pacijentima i kojima se isti mogu javiti kako bi u međuvremenu ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu. U dogledno vrijeme očekujemo da osiguravatelj raspiše natječaj za popunu mreže navedene djelatnosti na području Lovrana, čime bi bila otvorena mogućnost ponovne uspostave tima obiteljske medicine u Lovranu, a zamolbu HZZO-u za što skorijim raspisivanjem navedenog natječaja uputio je i Upravni odjel za zdravstvo PGŽ – izvijestilo je Ravnateljstvo Doma zdravlja PGŽ-a.

HZZO: Ljudi mogu izabrati drugu ordinaciju

U HZZO-u pak kažu da u Lovranu postoje dvije ordinacije opće obiteljske medicine, a čiji liječnici još nisu došli do maksimalnog broja osiguranika, što omogućava primanje novih korisnika usluge.

- Nakon odlaska u mirovinu obiteljske liječnice iz Lovrana, dr. Marković, osigurane osobe koje su bile njezini pacijenti mogu izabrati svojeg obiteljskog doktora u ugovornim timovima obiteljske medicine s područja Opatije, Lovrana, Mošćeničke Drage i Matulja koji su u mogućnosti pružati zdravstvenu zaštitu. U Općini Lovran, na istoj lokaciji na kojem se nalazila ordinacija dr. Marković, ugovorena su još dva tima u djelatnosti opće/obiteljske medicine. Oba tima mogu primati pacijente, s obzirom na to da ni jedan nema u skrbi maksimalan broj osiguranika - ističu iz HZZO-a, navodeći imena ugovorenih doktora koji su u međuvremenu na raspolaganju.

'Sazvao sam hitan sastanak'

Zabrinuti načelnik Lovrana Bojan Simonič u vezi navedenog žurno je uspostavio kontakt s nadležnima u PGŽ-u.

– Odmah po primitku te obavijesti od strane pacijenata koji su se zatekli pred zatvorenim vratima započeli smo komunikaciju s nadležnima u PGŽ te nam je privremena pročelnica u Upravnom odjelu za zdravstvo dostavila popis od sedam ordinacija liječnika koji rade u sustavu Doma zdravlja, od Mošćeničke Drage do Matulja, kojima se pacijenti mogu obratiti. U međuvremenu sam sazvao hitan sastanak sa svim nadležnima tj. HZZO-m, pročelnicom upravnog odjela za zdravstvo, Domom zdravlja i PGŽ komorom medicine, koji ćemo održati u ponedjeljak. Mislim da, iako se ovdje radi o privatnoj liječničkoj praksi, budući da se obavljala u prostorijama Doma zdravlja, treba organizirati preuzimanje cijele ordinacije jer bi se u protivnom stvorili nemogući uvjeti za rad, kako doktorima s popisa, tako i pacijentima kojima je zdravstvena zaštita potrebna. Namjera nam je da idući tjedan dogovorimo da se na istoj lokaciji oformi liječnički tim. Iz razgovora s Regionalnim uredom HZZO-a u Rijeci nisam stekao dojam da postoje administrativne zapreke za formiranje nove ordinacije. Općina Lovran je uvijek bila spremna pomoći u radu Domu zdravlja PGŽ te se i sad stavljamo na raspolaganje za pomoć oko rješavanja nastale situacije i vjerujemo da će joj se nadležni posvetiti na najozbiljniji mogući način – zaključio je Simonič.