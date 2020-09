Oko 400.000 građana strepi od ovrha koje stižu 18. listopada

Mnogi smatraju da moratorij na ovrhe treba produljiti dok traje korona kriza, ali i hitno promijeniti aktualni ovršni zakon uz koji je izlazak iz dužničkog ropstva nemoguć

<p>Oko 400 tisuća hrvatskih građana sa strepnjom iščekuje 18. listopada. Tada, naime istječe moratorij na ovrhe koji je uveden na početku korona krize. On je trebao trajati do 1. kolovoza ali je u srpnju zbog pogoršanja situacije naknadno produljen do 18. listopada. Ako se moratorij ne produži oko 400.000 ljudi moglo bi se naći u ozbiljnim problemima, a očekuje se da bi stanje s ovršenima moglo biti gore nego ikada.Naime, smatra se da će nakon ukidanja moratorija iz javnobilježničkih ureda izaći između 380.000 i 400.000 novih ovrha. </p><p>-Očekujemo stampedo novih ovršnih rješenja i veliki broj blokiranih građana koji će biti u dodatnoj neimaštini u dodatnim problemima i koji će biti u nemogućnosti da servisiraju svoje obveze“, rekao je Sarajko Baksa iz Udruge Blokirani za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a541597/Oko-400.000-ljudi-strahuje-sto-ce-biti-nakon-isteka-moratorija-na-ovrhe.html">N1 televiziju.</a></p><p>I iz Sindikata umirovljenika Hrvatske te iz Matice umirovljenika Hrvatske upozoravaju na dramatičnu situaciju. Dvije najveće umirovljeničke udruge naglašavaju da je među 400.000 ljudi i 50.000 siromašnih umirovljenika te traže produljenje moratorija u uvjetima pandemije korona virusa sve do donošenja novog Ovršnog zakona. </p><p>Iz Udruge banaka pak ostavljaju mogućnost da se građanima izađe u susret i nakon listopada. -Mislimo da onima koji su ostali bez posla i kojima su primanja bitno umanjena treba omogućiti i olakšati vraćanje njihovih obaveza međutim najveći broj ljudi u Hrvatskoj u ovom trenutku može vraćati svoje obaveze i mi smo sretni zbog toga“, rekao je za N1 televiziju Zdenko Adrović, direktor Hrvatske udruge banaka.</p><p>-Imaju mogućnost prolongiranja u smislu beskamatnih otplata do 24 mjeseca. Apeliram i pozivam sve i od financijske industrije i nekih drugih vjerovnika da sličan model ili već isti primjene na način da ne dođe do nekakvog pretjeranog pritiska na same dužnike - rekao je Ministar Zdravko Marić koji poziva da se osmisli prihvatljiv model za vraćanje odgođenih obveza.</p><p>I iz parlamentarnih stranaka su sve glasniji sa zahtjevima da se moratorij produlji. No, isto tako svjesni su da produljenje nije pravo rješenje. - Produžetak moratorija na otplate kredita može biti samo privremeno ublažavanje. Kao da stavite analgetik na ranu, ali upala još uvijek traje- tvrdi Dalija Orešković.</p><p>-Kod otplate same ovrhe da se prije svega plaćaju same glavnice pa tek onda same kamate i ostali administrativni troškovi iz razloga što cilj same ovrhe nije zadužiti ovršenika nego jednostavno platiti, naplatiti samo potraživanje, a troškove same ovrhe minimizirati“, rekao je Zvonimir Troskot iz Mosta za <a href="https://dnevnik.hr/">Dnevnik.hr.</a></p><p>I većina ostalih političara slaže se da je postojeći model po kojem se provode ovrhe kriv, da previše opterećuje građane i stvara velike dodatne troškove. </p>