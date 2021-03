Obitelj Milana Bandića je putem odvjetnice javnosti uputila priopćenje u kojem se žale da su izloženi medijskom linču jer se objavljuju detalji okolnosti smrti gradonačelnika.

Pogledajte video: Bandićevi suradnici muljaju o kobnoj večeri

Stav odvjetnice preko - Grada Zagreba?!

Znakovito je da je taj stav odvjetnice Ksenije Vržine, koja zastupa obitelj, medijima službeno uputio Grad Zagreb, putem svoje službe za informiranje.

Dakle, jedna gradska služba, koju plaćaju svi građani glavnoga grada, prenosi privatni apel obitelji pokojnog gradonačelnika. Ta je situacija samo još jedan od niza paradoksalnih detalja u priči o Bandićevoj smrti, zbog čijih brojnih sumnjivih okolnosti interes javnosti ne bi trebao biti upitan, pa ni optužbe o navodnom "medijskom linču" ne bi smjele služiti kao alibi da se prestanu istraživati svi vrlo dvojbeni i kontroverzni detalji jednog tragičnog događaja u koje se ugasio život gradonačelnika glavnoga grada.

Manipulacije, muljanja i laži

Pri tom, valjda podsjetiti da novinari ni jednog trenutka nisu istraživali nikakve privatne ili intimne podatke o okolnostima smrti, već gole činjenice s kojima bi trebali biti upoznati i javnost i policija.

A za velikih dio tih činjenica smo nedvojbeno utvrdili da se s njima manipulira, da ih se skriva ili da se lažno prikazuju.

Još prošli tjedan smo, na primjer, poslali upit Hitnoj pomoći, pozivajući se na Zakon o pravu na pristup informacijama, pitajući ih na kojim lokacijama u Zagrebu je intervenirala Hitna pomoć između 22.30 sati i 23.59 u noći 27. veljače. Druga opcija je da nam odgovore je su li bili u jednoj ulici i na adresi jedne višestambene zgrade. Dakle, tražili smo lokacije, a ne nikakve privatne podatke. I tražili smo ih od Nastavnog zavoda za hitnu medicinu koje je tijelo javne vlasti koje i koje po zakonu treba odgovoriti.

- Poštujući dostojanstvo svakog pokojnika i njegove obitelji pa tako i gradonačelnika gospodina Milana Bandića, kao i javno iznesen zahtjev obitelji Bandić nismo u mogućnosti odgovarati na pitanja i istupati o pokojnikovom zdravstvenom stanju i njegovoj smrti – dobili smo odgovor iz Grada iako ništa o pokojnikovu zdravstvenom stanju i njegovoj smrti nismo pitali niti smo uopće u upitu spomenuli pokojnika.

Uz mailu s odgovorom Grada je, pri tom, bilo i već spomenuto priopćenje odvjetnice Vržine u kojem se među ostalim navodi:

- Uvredljivim i klevetničkim objavama o pokojniku mediji su prekršili pravila humanosti i pijeteta, povrijedili su pravo osobnosti, čast, ugled, dostojanstvo, privatnu i intimnu sferu pokojnika i njegove obitelji, čime su nanijeli veliku duševnu bol obitelji pokojnika. Svaka obitelj, pa tako i obitelj pokojnog Milana Bandića, ima se pravo dostojanstveno oprostiti od svog voljenog pokojnika, a što uvredljivi i klevetnički navodi u medijima ne dozvoljavaju – stoji u priopćenju, a Vržina ističe da s tim treba prestati inače će zatražiti "zaštitu od nadležnih tijela".

Iz citiranog maila nije jasno koje navode točno oni smatraju klevetom (dakle namjernim širenjem neistine), a i ne navodi se na koje medije se te optužbe odnose i na koje objave. 24sata su objavila apsolutno provjerene i točne informacije koje se ne uklapaju u službenu verziju koju su o gradonačelnikovoj iznijeli Gzim Redžepi i Sergije Ivanović.

Ta dvojica su, na primjer, tvrdili da su bili sami s njim u trenutku smrti.

Dva vozila Hitne pomoći nisu došla na adresu Ivanovićeve kuće, kako su tvrdili, već na adresu stana u kojem je tada boravila Natalija Prica. Još je najmanje ona bila prisutna uz gradonačelnika, a ne samo navedeni dvojac.

Objavili smo i potvrđenu činjenicu da je zvan ravnatelj Hitne Žarko Rašić koji je onda zvao dispečerski centar, te da je njega zvao pročelnik za zdravstvo Vjekoslav Jeleč. A to otvara vrlo bitno pitanje koliko je vremena izgubljeno na pozive.

Ne prejudicirajući ništa, nakon toga smo objavili i pravno mišljenje da bi policija i DORH trebali ispitati okolnosti smrti i je li gradonačelnik dobio pravovremenu pomoć. To bi i trebalo biti učinjeno nakon kaznene prijave koju je podnio građanin Stjepan Perko. Podsjetimo, bez te kaznene prijave, nije bilo osnova postupanja po službenoj dužnosti.

Dakle, neovisne institucije bi trebale utvrditi sve okolnosti i punu istinu.

U svemu što smo objavili nema ni jedne klevete, sve su informacije nedvojbeno točno, a ono što je netočno i iskrivljeno su upravo verzije koje su iznosili ljudi bliski preminulom gradonačelniku.

Na žalost, mediji (i pravosuđe) su i za Bandićeva života bili su suočeni s manipulacijama i pokušajima da se prava istina o njemu i njegovim djelima prikrije lažima.

Izdvajamo sedam primjera.

1. Vožnja u pijanom stanju

To je gradonačelnikov prvi gaf koji ga je stajao i funkcije. U siječnju 2002. je izazvao blažu prometnu nesreću i nastavio voziti. Zaustavila ga je policija. Ono što su on i njegovi suradnici govorili u medijima se pokazalo potpunom neistinom nakon što je znatno poslije incidenta objavljeno cijelo policijsko izvješće.

Njegov suradnik Slobodan Ljubičić je rekao da je tu večer bio s njim i da je "lokao" samo mineralnu. A zatim se Bandić i pred sudom branio da je koristio osvježivač zraka na bazi alkohola. Također je tvrdio da policajcima nije nudio nikakve usluge. Policijsko izvješće je pokazalo da je u krvi imao 1,6 promila alkohola i to satima nakon druženja na kojem je "lokao mineralnu".

Zatim, pokazalo je da je izašao iz policijskog automobila, sjeo u svoj i bježao od policije. Također i da je prijetio policajcima da će zvati ministra i njihove šefove, a podsjetimo da je tada na vlasti bio SDP čiji je on bio član.

2. Fiktivni razvod od supruge

Još dok je bio debelo u oporbenim klupama i daleko od povećala javnosti, Bandić je sa suprugom Vesnom povukao potez koji im je osigurao nekretninu koju će kasnije prodati za 150.000 eura. Vesnina baka je imala kućicu od 38,5 kvadrata u samom centru Zagreba, u Preradovićevoj. Te 1997. godine je isticao rok da oni koji imaju stanarsko pravo otkupe nekretninu.

Važan uvjet je bio da nemaju riješeno stambeno pitanje. Vesna i Milan se fiktivno razvode kako bi Vesna mogla otkupiti kuću s popustom. Potpisala je da nema gdje drugdje živjeti. Kuću dobiva s popustom, za 35.000 kuna, devet puta jeftinije od tadašnje tržišne cijene.

Iako je cijelo vrijeme živjela u zajedničkom stanu s Milanom u Bužanovoj 41. Ta kuća se urušila od starosti, maknuti su i njeni ostaci. A onda su tu malu površinu prodali suvlasniku Adris grupe Anti Vlahoviću koji je gradio na susjednoj parceli. Cijena: 150.000 eura.

3. Lažno vlasništvo nad umjetninama

Prilikom pretresa nekretnina nakon uhićenja Milana Bandića, zaplijenjena je i kolekcija umjetnina, mahom slika. Ništa od toga nije bilo prijavljeno u imovinskoj kartici iako nam je vještak kojem smo poslali popis ustvrdio da barem 10 dijela vrijedi više od 30.000 kuna što je limit za prijavu po zakonu. Ali za ove umjetnine se veže još jedan pokušaj falsificiranja i obmane suda.

Akademkinja Vida Demarin je svjedočila da joj je Bandić prisiljavao nakon izlaska iz pritvora da lažno potpiše da su sve te umjetnine u vlasništvu zaklade za prevenciju moždanog udara koju je vodila.

Ona je odbila i sve prijavila USKOK-u, pa je Bandić ponovno pritvoren jer nije smio utjecati na svjedoke i izgubio je 15 milijuna kuna jamčevine. Međutim, u jednoj od svojih najspornijih odluka, Ustavni sud oslobađa Bandića pritvora.

- Bandić mi je došao u ordinaciju u društvu jedne odvjetnice iz odvjetničkog ureda Hanžeković. Na USB sticku donijeli su popis s gotovo 300 umjetnina na koji sam trebala staviti svoj potpis i priznati tako da one pripadaju Zakladi za pomoć oboljelima od cerebrovaskularnih bolesti. Objašnjavao mi je kako bi on mogao imati problema s plaćanjem poreza na te umjetnine što ih je kao gradonačelnik dobio. Rekla sam mu da ne želim to potpisati jer umjetnine jednostavno nisu bile vlasništvo Zaklade – svjedočila je Demarin na ročištu 2019. godine.

4. Bulum ga spašava od sramote

Dobar svjedok zlata vrijedi. Pogotovo ako ti je prijatelj koji je spreman sve uraditi za tebe. Tako je bilo i 2004. godine na sjednici Gradske Skupštine, kada je gradonačelnica bila Vlasta Pavić, a Bandić tek zamjenik. Jedno zastupničko pitanje o tome je li pričinjena šteta za proračun kupovinom nekretnina Zagrepčanke, jako je razljutilo Bandića.

Pavić nije branila kupovinu koju je potpisao Bandić dok je još bio gradonačelnik. Kada se vratila u klupe i sjela pored njega, uslijedila je kanonada. Napustila je sjednicu u suzama i novinarima rekla da joj je Bandić više puta psovao majku. Sve psovke nećemo citirati. Ovdje je važno da je Bandić ustvrdio "da takvo što nikada ne bi uradio".

Kako je bila riječ protiv riječi, ključni su bili svjedoci. A da Bandić nije psovao majku je potvrdio njegov dugogodišnji najbliži suradnik koji je sjedio uz njih: Vidoje Bulum.

- Vlasta, molim te, nemoj se na mene ljutiti, ali ću morati javno reći da nisam ništa čuo - navodno je rekao Bulum Pavić u zatvorenoj sobi, a onda tako i svjedočio pred novinarima.

Kasnije javnosti Bulum postao poznat po snimkama na kojima ga Bandić psuje jer nije zaposlio koga je trebao iako ne ispunjava zakonske uvjete. Snimke su puštene na sudu.

5. Falsificiranje dokumenata za nadstrešnice

Afera Nadstrešnice je jedna od većih u Zagrebu i proces protiv Bandićevih suradnika još traje. Prvooptuženi je Davor Jelavić, koji je vodio ured za graditeljstvo. USKOK tvrdi da je grad oštećen za minimalno 11,2 milijuna kuna, a da su izvođači radova dobili nepripadnu korist. Radi se o 600 nadstrešnica na tramvajskim i autobusnim stajalištima.

Preplaćeno je temeljenje, plaćeno skupo postavljanje signalizacije koje nije obavljeno, ugrađen je i plaćen lošiji inox. No, ovdje je važno da je gradski ured za graditeljstvo dao projekte koji sve to opravdavaju kao originalne. Ali oni to nisu bili.

Originali u projektnom uredu pokazivali su sasvim drugačije podatke. Dakle, svjesno je promijenjena dokumentacija unutar službi grada kako bi se zaštitio Jelavić i gradonačelnik.

Bandić je bio kao svjedok na sudu u ovom slučaju i rekao je da on ugovore koje potpisuje ne čita.

6. 'Ne živim u bratovom stanu'

Dođite kod mene pa ćete vidjeti. Ja vas pozivam. Govorio je to Bandić novinarima koji su imali informacije da je dva stana spojio u jedan i tako dobio penthouse od 250 četvornih metara u Bužanovoj.

Iako su novinari inzistirali da ih jednom pozove i izvrši svoje obećanje, Bandić ga nikada nije ispunio. Javno je samo tvrdio da je on digao kredit za svoj stan od 125 četvornih metara i da je drugi bratov. Istražitelji su nakon uhićenja utvrdili ono što su novinari objavili, a što je Bandić proglašavao laži i prijetio tužbama: dva stana su spojena u jedan i koristi ih Bandić.

Zanimljiv je jedan detalj iz ugovora koje o kupoprodaji stana vrijednog 332.000 eura koji je navodno potpisao brat Drago Bandić. Kao adresa Drage Bandića je navedena Bužanova 41 iako je on prijavljen u Njemačkoj gdje godinama boravi. Adresa Bužanova 41 je bila lokacija Milanova starog stana koji je u vrijeme kada je Drago potpisivao ugovor već bio prodan.

7. Teturanje u Sesvetama

Od svih na ovom popisu, ova je najblaža, ali opet pokazuje kako su suradnici bili spremni braniti čast pokojnog gradonačelnika. Lani je Bandić kasnio na podjelu priručnika o urbanom vrtlarenju u Sesvetama.

Kada se pojavio, gradonačelnik je teturao, nije mogao hodati bez pomoći suradnica, ali ipak je bio nasmiješen i veseo. Iako su nam neki koji su bili s njim taj dan potvrdili da je isprobavao domaću žesticu, čak i takva ljudska gesta nije mogla proći bez manipulacija. Službeno je rečeno da gradonačelniku nije bilo dobro, ali da građani ne trebaju biti zabrinuti.

Sam gradonačelnik je sutra poručio u kamere da je zaboravio popiti tabletu za tlak, te da je to uzrok teturanja.